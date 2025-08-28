close global

Lewis Hamilton, Spanish GP, Ferrari, 2025

Hamilton over nieuwe reglementen 2026: 'Niemand is ooit tevreden in deze sport'

Hamilton over nieuwe reglementen 2026: 'Niemand is ooit tevreden in deze sport'

Lars Leeftink
Lewis Hamilton, Spanish GP, Ferrari, 2025

Lewis Hamilton voelt de druk volop nu hij coureur van Ferrari is, iets wat in zijn prestaties - zeker ten opzichte van teamgenoot Charles Leclerc - wel te merken valt. De Brit stelt voor 2026, een nieuw tijdperk in F1, in ieder geval dat de klachten over de nieuwe reglementen eigenlijk wel gegarandeerd zijn.

In gesprek met de aanwezige media in Zandvoort, inclusief GPFans, stelt Hamilton dat het lastig gaat zijn om iedereen tevreden te stellen wat betreft de reglementen van 2026 die ingevoerd gaan worden. De Brit rekent er dan ook op dat er volgend jaar klachten gaan komen. "Niemand is ooit tevreden in deze sport. Dat is gewoon hoe het werkt. Je wilt jezelf altijd ontwikkelen. Ik weet niet hoe het volgend jaar gaat zijn: het kan goed zijn, het kan ook slecht zijn."

Hamilton over aanpassen aan Ferrari

Hamilton rijdt dit seizoen voor het eerst voor Ferrari, het grootste merk in de koningsklasse. Hamilton stelt dat zijn aanpak zowel op de baan als erbuiten vrij duidelijk was: hij paste zich aan ten opzichte van Ferrari, niet andersom. Op de baan is dit inmiddels een beetje veranderd en heeft hij zelf de touwtjes wat meer in handen genomen, maar de Brit stelt wel dat het lastig is om een goede balans te vinden. "Ik denk dat het een dunne lijn is. Mijn aanpak was om mij aan te passen aan hun manier van werken. Daardoor kreeg ik inzicht in hoe hun willen werken, vervolgens mijn ervaring te gebruiken en proberen het team beter te maken."

Related image
Related image

Hamilton voelt volop druk bij Ferrari

Ferrari stelt ook dat hij veel druk voelt dit jaar, nu hij coureur van Ferrari is. "Het heeft vooral te maken met dat je bovenop alles moet zitten. Al het werk dat we moeten doen, alle nieuwe partners, het aantal afspraken en evenementen dat ik moest doen. Ik moest wennen aan een nieuw team, een heel groot team. Het is het grootste merk in de sport, dus de combinatie van alles is behoorlijk heftig geweest."

Ferrari Lewis Hamilton

