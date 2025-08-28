FIA checkt 'illegale' auto Leclerc en deelt bevindingen, ook Russell onder de loep genomen

De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) kiest na ieder F1-weekend een of meerdere deelnemers willekeurig uit voor extra technische controles. Deze bevindingen worden voor de volgende Grand Prix bekendgemaakt. Na Hongarije kwamen Fernando Alonso, Charles Leclerc en George Russell aan de beurt. De laatstgenoemde hintte erop dat de Ferrari van Leclerc 'illegaal' was.

Leclerc was verrassend sneller dan wie dan ook in de kwalificatie op de Hungaroring. Hij leidde ook een groot deel van de race, maar uiteindelijk moest hij zijn meerdere erkennen in de eenstopper van Lando Norris en werd hij ingehaald door de andere McLaren van Oscar Piastri en de Mercedes van Russell. Leclerc werd 19 ronden vóór de finish voorbijgestoken door Piastri en zijn achterstand op de Australiër was uiteindelijk 42 seconden - een gemiddeld verlies van 2,211 seconden per ronde. Russell vermoedt dat de Monegask expres langzaam reed om een diskwalificatie te voorkomen.

TPMS bij drie coureurs

Het is voor de FIA onmogelijk om op tijd elk onderdeel bij iedere auto te controleren - alle teams en de organisatie moeten namelijk op zondagavond uit de paddock vertrokken zijn - en dus worden een of meerdere coureurs uit de top tien willekeurig uitgekozen. Bij Alonso, Leclerc en Russell werd de Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), het systeem dat de bandenspanning in de gaten houdt, onder de loep genomen.

De kabelbomen in de auto's werden gecontroleerd om te kijken of signalen ononderbroken waren tussen de ECU (engine management system) van het TPMS, de antenne en de SECU (standaard-ECU die geproduceerd wordt door McLaren Applied). De zegels om manipulatie tegen te gaan waren nog intact op de ECU van het TPMS en de antenne en ze kwamen overeen met de gegevens van de leverancier. De TPMS-sensoren werden goedgekeurd en werkten binnen de verwachte toleranties. Er werden geen tekenen van manipulatie gevonden.

De firmware in de ECU van het TPMS werd geverifieerd aan de hand van een MD5-controle. Zo wordt het volledige geheugen van de ECU gecontroleerd. Het zogenaamde handshakesignaal tussen de antenne en de ECU kwam overeen met de eisen van de FIA.

De technische afdeling van de internationale autosportbond, onder leiding van Jo Bauer, concludeerde dat de Aston Martin van Alonso, Ferrari van Leclerc en Mercedes van Russell legaal verklaard konden worden.

