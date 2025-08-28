FIA checkt 'illegale' auto Leclerc en deelt bevindingen, ook Russell onder de loep genomen
FIA checkt 'illegale' auto Leclerc en deelt bevindingen, ook Russell onder de loep genomen
De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) kiest na ieder F1-weekend een of meerdere deelnemers willekeurig uit voor extra technische controles. Deze bevindingen worden voor de volgende Grand Prix bekendgemaakt. Na Hongarije kwamen Fernando Alonso, Charles Leclerc en George Russell aan de beurt. De laatstgenoemde hintte erop dat de Ferrari van Leclerc 'illegaal' was.
Leclerc was verrassend sneller dan wie dan ook in de kwalificatie op de Hungaroring. Hij leidde ook een groot deel van de race, maar uiteindelijk moest hij zijn meerdere erkennen in de eenstopper van Lando Norris en werd hij ingehaald door de andere McLaren van Oscar Piastri en de Mercedes van Russell. Leclerc werd 19 ronden vóór de finish voorbijgestoken door Piastri en zijn achterstand op de Australiër was uiteindelijk 42 seconden - een gemiddeld verlies van 2,211 seconden per ronde. Russell vermoedt dat de Monegask expres langzaam reed om een diskwalificatie te voorkomen.
TPMS bij drie coureurs
Het is voor de FIA onmogelijk om op tijd elk onderdeel bij iedere auto te controleren - alle teams en de organisatie moeten namelijk op zondagavond uit de paddock vertrokken zijn - en dus worden een of meerdere coureurs uit de top tien willekeurig uitgekozen. Bij Alonso, Leclerc en Russell werd de Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), het systeem dat de bandenspanning in de gaten houdt, onder de loep genomen.
De kabelbomen in de auto's werden gecontroleerd om te kijken of signalen ononderbroken waren tussen de ECU (engine management system) van het TPMS, de antenne en de SECU (standaard-ECU die geproduceerd wordt door McLaren Applied). De zegels om manipulatie tegen te gaan waren nog intact op de ECU van het TPMS en de antenne en ze kwamen overeen met de gegevens van de leverancier. De TPMS-sensoren werden goedgekeurd en werkten binnen de verwachte toleranties. Er werden geen tekenen van manipulatie gevonden.
De firmware in de ECU van het TPMS werd geverifieerd aan de hand van een MD5-controle. Zo wordt het volledige geheugen van de ECU gecontroleerd. Het zogenaamde handshakesignaal tussen de antenne en de ECU kwam overeen met de eisen van de FIA.
De technische afdeling van de internationale autosportbond, onder leiding van Jo Bauer, concludeerde dat de Aston Martin van Alonso, Ferrari van Leclerc en Mercedes van Russell legaal verklaard konden worden.
Gerelateerd
Net binnen
LIVE | F1 Dutch Grand Prix in Zandvoort: fans verzamelen zich bij ingang circuit
- 2 uur geleden
Colapinto hoopt dat koningin Máxima naar Dutch GP komt en hem naast Verstappen steunt
- 9 minuten geleden
Waar kijk je de F1 in Zandvoort gratis en live op tv?
- 31 minuten geleden
GPFans Interview | Is regen nog een troef voor Max Verstappen? Bleekemolen twijfelt
- 54 minuten geleden
Organisatie F1 Dutch GP onthult handgemaakte keramieken trofeeën voor Zandvoort
- 1 uur geleden
Schoonvader Verstappen haalde 'smerige' prank uit: 'Hij proefde de plas van een kampioen'
- 1 uur geleden
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
- 9 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
- 11 augustus
Hamilton komt met grote aankondiging, 'Verstappen en Piquet doen opvallende aankoop' | GPFans Recap
- 8 augustus