Waterballet dreigt in Zandvoort, Kelly Piquet schreeuwt het uit door Verstappen | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De zomerstop is nog altijd in volle gang, maar langzaam maar zeker gaan we met de focus richting Zandvoort, dat over iets meer dan een week zal losbarsten. Ondertussen was er ook op vrijdag genoeg te melden. Zo zagen we Max Verstappen in een golfkarretje voorbij scheuren en vriendin Kelly Piquet de stuipen op het lijf jagen, terwijl de FIA een verandering in de reglementen doorvoerde. Ook was er slecht nieuws voor de Zandvoort-bezoekers wanneer er naar de voorspellingen van volgende week gekeken wordt.

Kelly Piquet schreeuwt het uit als Max Verstappen in golfkarretje inhaalactie inzet

Nog een klein weekje en dan krijgt het Formule 1-spektakel zijn vervolg in Zandvoort. Tot die tijd mogen de coureurs nog even genieten van de welverdiende zomerstop, terwijl Max Verstappen in een golfkarretje alvast zijn inhaalvaardigheden oefent. Verstappen geniet momenteel nog van zijn zomerstop, maar zal bij de hervatting natuurlijk elke kans aangrijpen om nog een overwinning aan zijn palmares toe te voegen. Daarvoor zal hij flink moeten inhalen, iets wat hij alvast oefent op de golfbaan, samen met vriendin Kelly Piquet en haar dochter Penelope aan boord. De beelden van een scheurende Max Verstappen in een golfkarretje zien? Klik hier!

FIA wijzigt regels: gridstraffen moeten binnen twaalf maanden worden uitgezeten

De FIA voert een tijdslimiet in voor het uitzitten van gridstraffen in de Formule 1. Een coureur die door de autosportbond een aantal startplaatsen wordt teruggezet, moet die straf voortaan binnen twaalf maanden uitzitten. Bij overtredingen tijdens een raceweekend is dat eenvoudig: de gridstraf wordt dan hetzelfde weekend nog toegepast. Een incident tijdens de race leidt meestal tot een tijdstraf, maar als de FIA kiest voor een gridstraf, geldt die normaal gesproken voor de eerstvolgende race of sprintrace. Daar komt nu echter een tijdslimiet bij: voortaan moet een gridstraf binnen twaalf maanden worden uitgediend, zo staat in het reglement dat vanaf volgend jaar van kracht wordt. Meer lezen over de nieuwe reglementen van de FIA? Klik hier!

Brundle wijst naar onhandige uitspraak Russell: "Zou betalen voor een wereldkampioenschap"

Volgens Martin Brundle heeft George Russell zichzelf geen dienst bewezen door eerder te zeggen dat hij zelfs zou willen betalen om voor de wereldtitel te vechten. De Engelsman wacht nog altijd op een contractverlenging bij Mercedes en volgens Brundle is zijn onderhandelingspositie daardoor verzwakt. Meer lezen over de uitspraken van Martin Brundle? Klik hier!

'Merzario: '90 procent van Ferrari-werknemers wilde Hamilton niet''

De aankomst van Lewis Hamilton bij het team van Ferrari heeft natuurlijk een hoop tongen losgemaakt. Arturo Merzario, voormalig Ferrari-coureur, laat zich meer dan een half jaar na de start van Hamilton bezorgd uit: volgens hem stonden 90 procent van de werknemers niet achter de beslissing om de zevenvoudig wereldkampioen aan te trekken. Meer lezen over de uitspraken over Lewis Hamilton? Klik hier!

Weerbericht Zandvoort: poncho's uit de kast, waterballet op het programma

Over een weekje barst in Zandvoort de één-na-laatste Dutch Grand Prix los op Circuit Zandvoort. Voorlopig lijkt het erop dat de Nederlandse fans die naar de kustplaats trekken zich goed moeten voorbereiden op traditioneel Nederlands hondenweer. Vanaf vrijdag tot en met zondag wordt er de nodige regen voorspeld, en niet zo'n beetje ook. De vrijdag komt er nog relatief gunstig vanaf, maar op zaterdag wordt er - volgens de huidige voorspellingen - elf millimeter regen verwacht in Zandvoort. Meer lezen over de niet zo lekkere weersvoorspellingen? Klik hier!

