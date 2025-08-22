De aankomst van Lewis Hamilton bij het team van Ferrari heeft natuurlijk een hoop tongen losgemaakt. Arturo Merzario, voormalig Ferrari-coureur, laat zich meer dan een half jaar na de start van Hamilton bezorgd uit: volgens hem stonden 90 procent van de werknemers niet achter de beslissing om de zevenvoudig wereldkampioen aan te trekken.

Voorlopig is de stint van Hamilton bij het team van Ferrari op een grote deceptie uitgelopen. Met name in Hongarije zakte de zevenvoudig wereldkampioen voor het oog van de hele wereld door het ijs voor de camera's van Sky Sports, waardoor de vraagtekens over zijn toekomst steeds groter worden. Hamilton werd nog met zoveel bombarie binnengehaald in Maranello, maar volgens Merzario zat lang niet iedereen daarop te wachten: "Voor zover ik weet, was 90 procent van de werknemers bij Ferrari het niet eens met deze beslissing", zo onthult hij in La Gazzetta dello Sport.

Artikel gaat verder onder video

Geen waardering

Hamilton heeft tot op heden nog geen podiumplek weten te bemachtigen, met drie vierde plaatsen als beste resultaten. Merzario benadrukt hoe cruciaal het is dat een coureur zich gewaardeerd voelt: "Als een coureur zich niet gewaardeerd voelt of geen integraal onderdeel is van het team om een doel te bereiken, verliest hij zijn motivatie." Deze opmerking werpt een ander licht op de moeilijke situatie bij de Scuderia, zeker na teleurstellende races in België en Hongarije, waar Hamilton zichzelf zelfs 'nutteloos' noemde.

Brit vertrekt niet zomaar

Toch is het volgens Merzario nog veel te vroeg om Hamilton af te schrijven. "Het is nog niet voorbij", zegt hij. "Hij wacht gewoon op de juiste kans. Hij zal alleen risico's nemen wanneer dat nodig is, niet voor een achtste plaats." Ook Ferrari-teambaas Fred Vasseur heeft Hamilton aangespoord om tot rust te komen en zijn uitbarstingen richting de pers te temperen, omdat deze de situatie alleen maar verergeren. Het is voor de Brit te hopen dat hij vanaf volgende week in Zandvoort de draad toch weer positief weet op te pakken.