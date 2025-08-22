Over een weekje barst in Zandvoort de één-na-laatste Dutch Grand Prix los op Circuit Zandvoort. Voorlopig lijkt het erop dat de Nederlandse fans die naar de kustplaats trekken zich goed moeten voorbereiden op traditioneel Nederlands hondenweer.

De Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort is natuurlijk voor alle Nederlandse fans hét hoogtepunt op de Formule 1-kalender en over iets meer dan een weekje is het weer tijd voor het enorme racefeest in Noord-Holland. Honderdduizenden racefans zullen van 29 tot en met 31 augustus de weg zoeken naar het kleine badplaatsje aan de kust van de Noordzee en het belooft andermaal weer één groot racespektakel te worden. Dit jaar kunnen de fans het er in ieder geval nog één keer volop van nemen, net als in 2026. Dan staat jammer genoeg de laatste Dutch Grand Prix op het programma.

Treurige voorspellingen

Vanzelfsprekend hopen we voor alle fans die richting de badplaats trekken op een heerlijk weekend met een lekker zonnetje, maar voorlopig lijkt het erop dat een groot gedeelte van het weekend in Zandvoort behoorlijk in het water dreigt te vallen. Vanaf vrijdag tot en met zondag wordt er de nodige regen voorspeld, en niet zo'n beetje ook. De vrijdag komt er nog relatief gunstig vanaf, maar op zaterdag wordt er - volgens de huidige voorspellingen - elf millimeter regen verwacht in Zandvoort. Eén dag later is dat zelfs twaalf millimeter aan regen. Dit met temperaturen van rond de twintig graden Celsius. Duidelijk is: het lijkt een nat weekendje aan de kust te worden en de poncho's kunnen mee in de tas.

Oh, nee! De weersvoorspellingen voor de Dutch Grand Prix van volgende week beloven weinig goeds... Poncho's in de aanslag! 😥 pic.twitter.com/OKOIyJ2dod — GPFans NL (@GPFansNL) August 22, 2025

