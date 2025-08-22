Volgens Martin Brundle heeft George Russell zichzelf geen dienst bewezen door eerder te zeggen dat hij zelfs zou willen betalen om voor de wereldtitel te vechten. De Engelsman wacht nog altijd op een contractverlenging bij Mercedes en volgens Brundle is zijn onderhandelingspositie daardoor verzwakt.

Mercedes is voornemens om komend jaar met het huidige rijdersduo door te gaan. Desondanks zijn er nog geen handtekeningen gezet onder een verlenging. Kimi Antonelli maakt weliswaar niet de beste fase van zijn carrière door, maar Mercedes heeft dermate veel in de rookie geïnvesteerd dat het team ook zijn mindere periode voor lief lijkt te nemen. Russell heeft de kar getrokken sinds het vertrek van Lewis Hamilton, maar het is geen geheim dat teambaas Toto Wolff ook even met Max Verstappen heeft gesproken.

Russell wil geld inleveren voor titelwinnende wagen

Afgelopen maand gaf Russell gekscherend aan dat hij zou willen betalen voor een wereldtitel, doelend op het feit dat hij bereid zou zijn salaris in te leveren als dat hem een wagen oplevert waarmee hij om het kampioenschap kan strijden. “Misschien was ik een jaar geleden meer gespannen om een deal rond te krijgen, of zes maanden geleden, met het oog op 2026. Maar nu ik zo lang heb gewacht, wil ik dat het gewoon klopt. En het moet kloppen voor het team. Het moet kloppen voor mijzelf. Alles moet logisch zijn. De duur moet aan beide kanten goed zijn. Dus het is niet zo simpel als: ben je tevreden met wat je betaald krijgt? Dat is eigenlijk maar een heel klein onderdeel. Je moet ook vertrouwen hebben in de prestaties in de toekomst. Want, weet je, ik zou betalen om wereldkampioen te worden. Ik zou betalen om voor een wereldkampioenschap te vechten. Dat is waar ik nu sta, en dat is mijn prioriteit,” zo vertelde de Mercedes-coureur bij Sky Sports F1.

Brundle snapt gedachtegang, maar vindt uitspraak onhandig

Brundle legt bij PlanetF1 uit dat hij, hoewel hij de gedachtegang begrijpt, zo’n uitspraak onhandig vindt. “Ze weten allemaal ongeveer wat de ander verdient. Dus George zal niet onderbetaald willen worden. Waarom zou hij? Maar hij zal wél zekerheid willen,” aldus de voormalig coureur. Nu Verstappen heeft bevestigd dat hij komend jaar bij Red Bull blijft, heeft Russell volgens Brundle juist alle kaarten in handen. “Opeens is George met afstand de beste coureur die beschikbaar is in de Formule 1, zonder contract voor volgend jaar. Dus nu is het ineens meer van: ‘Ik ga dit een beetje vertragen.’ Zo lees ik het in elk geval,” besluit Brundle.

