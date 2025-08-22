FIA wijzigt regels: gridstraffen moeten binnen twaalf maanden worden uitgezeten
De FIA voert een tijdslimiet in voor het uitzitten van gridstraffen in de Formule 1. Een coureur die door de autosportbond een aantal startplaatsen wordt teruggezet, moet die straf voortaan binnen twaalf maanden uitzitten.
Bij overtredingen tijdens een raceweekend is dat eenvoudig: de gridstraf wordt dan hetzelfde weekend nog toegepast. Een incident tijdens de race leidt meestal tot een tijdstraf, maar als de FIA kiest voor een gridstraf, geldt die normaal gesproken voor de eerstvolgende race of sprintrace. Daar komt nu echter een tijdslimiet bij: voortaan moet een gridstraf binnen twaalf maanden worden uitgediend, zo staat in het reglement dat vanaf volgend jaar van kracht wordt.
Gridstraf Bottas?
Onlangs meldden diverse media dat Valtteri Bottas dicht bij een terugkeer in de koningsklasse is. De Fin heeft nog een gridstraf van vijf plaatsen openstaan voor zijn botsing met Kevin Magnussen tijdens de seizoensfinale van 2024 in Abu Dhabi. Omdat de overtreding in december 2024 plaatsvond en Bottas naar verluidt pas in 2026 terugkeert, zou die straf volgens de nieuwe regels vervallen. Toch zit er nog een addertje onder het gras: het nieuwe reglement geldt alleen voor toekomstige gridstraffen. Bottas zal zijn straf van vijf plaatsen dus alsnog moeten uitzitten tijdens de eerstvolgende race waaraan hij deelneemt.
