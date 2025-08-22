Kelly Piquet schreeuwt het uit als Max Verstappen in golfkarretje inhaalactie inzet
Kelly Piquet schreeuwt het uit als Max Verstappen in golfkarretje inhaalactie inzet
Nog een klein weekje en dan krijgt het Formule 1-spektakel zijn vervolg in Zandvoort. Tot die tijd mogen de coureurs nog even genieten van de welverdiende zomerstop, terwijl Max Verstappen in een golfkarretje alvast zijn inhaalvaardigheden oefent.
De Nederlander maakt rekenkundig nog steeds kans op zijn vijfde wereldtitel in 2025, maar de McLarens lijken momenteel een stuk sneller. Oscar Piastri leidt het klassement met 284 punten, gevolgd door Lando Norris met negen punten minder. Verstappen staat derde, maar kijkt tegen een achterstand van 97 punten aan op de Australische kampioenschapsleider.
Kelly Piquet laat van zich horen tijdens 'inhaalactie'
De pijlen bij Red Bull lijken dan ook vooral op volgend jaar gericht te worden. Verstappen geniet momenteel nog van zijn zomerstop, maar zal bij de hervatting natuurlijk elke kans aangrijpen om nog een overwinning aan zijn palmares toe te voegen. Daarvoor zal hij flink moeten inhalen, iets wat hij alvast oefent op de golfbaan, samen met vriendin Kelly Piquet en haar dochter Penelope aan boord.
Gerelateerd
Net binnen
Pérez moet nog even wennen aan zomervakantie zonder F1: 'Duurt lang'
- 21 minuten geleden
Montoya denkt aan Tsunoda als vervanger Colapinto: "Een hoop fouten gemaakt"
- 56 minuten geleden
Voormalig fysio Verstappen blikt terug op afscheid: "Er waren wat tranen, van ons allebei"
- 1 uur geleden
Wolff blijft achter Antonelli staan: "Dit is onderdeel van het proces"
- 2 uur geleden
Zakenman mikt op F1-comeback Caterham met investering van honderden miljoenen
- 2 uur geleden
FIA wijzigt regels: gridstraffen moeten binnen twaalf maanden worden uitgezeten
- 3 uur geleden
- 1
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
- 9 augustus
Mekies werd 'verrast' door Verstappen bij Red Bull: 'Dat ontdek je dan ineens...'
- 6 augustus
Stand constructeurs na GP Hongarije: Red Bull ziet Ferrari en Mercedes flink uitlopen
- 4 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
- 11 augustus