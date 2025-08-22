close global

﻿
Kelly Piquet schreeuwt het uit als Max Verstappen in golfkarretje inhaalactie inzet

Redactie
Nog een klein weekje en dan krijgt het Formule 1-spektakel zijn vervolg in Zandvoort. Tot die tijd mogen de coureurs nog even genieten van de welverdiende zomerstop, terwijl Max Verstappen in een golfkarretje alvast zijn inhaalvaardigheden oefent.

De Nederlander maakt rekenkundig nog steeds kans op zijn vijfde wereldtitel in 2025, maar de McLarens lijken momenteel een stuk sneller. Oscar Piastri leidt het klassement met 284 punten, gevolgd door Lando Norris met negen punten minder. Verstappen staat derde, maar kijkt tegen een achterstand van 97 punten aan op de Australische kampioenschapsleider.

Kelly Piquet laat van zich horen tijdens 'inhaalactie'

De pijlen bij Red Bull lijken dan ook vooral op volgend jaar gericht te worden. Verstappen geniet momenteel nog van zijn zomerstop, maar zal bij de hervatting natuurlijk elke kans aangrijpen om nog een overwinning aan zijn palmares toe te voegen. Daarvoor zal hij flink moeten inhalen, iets wat hij alvast oefent op de golfbaan, samen met vriendin Kelly Piquet en haar dochter Penelope aan boord.

