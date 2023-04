Brian Van Hinthum

De toekomst van Lewis Hamilton in de Formule 1 blijft momenteel uiterst onzeker. De zevenvoudig wereldkampioen beschikt over een aflopend contract bij Mercedes en wordt met enige regelmaat in verband gebracht met een overgang naar Ferrari. Eddie Jordan denkt dat Hamilton en de Scuderia 'een match made in heaven' zijn.

Na het verval van Mercedes na 2021 is het niet de gemakkelijkste tijd van Hamilton in de Formule 1. De man uit Stevenage hunkert naar nieuw succes én zijn achtste wereldtitel, maar met de dominantie van Max Verstappen en Red Bull lijkt het momenteel een illusie dat de Britse coureur die titel op korte termijn nog binnen gaat halen. Ondertussen zingen de geruchten over de toekomst van Hamilton op hoge snelheid rond. Zijn contract bij de Zilverpijlen loopt namelijk na dit seizoen af.

Ferrari x Hamilton

Hoewel het in eerste instantie het idee was om in de winter al om de tafel te gaan en afspraken te maken voor een nieuw contract, bleven de beslissingen uit en verscheen Hamilton zonder nieuwe verbintenis aan de start van het nieuwe seizoen. Zijn naam wordt met enige regelmaat met Ferrari in verband gebracht voor een laatste avontuur in de koningsklasse. Jordan ziet dat wel zitten. "Er is maar één plek waar Hamilton in mijn ogen heen zou kunnen vertrekken en dat is naar het team van Ferrari", stelt de oud-teambaas tegenover Express.

Opschudding binnen Ferrari

Hij vervolgt: "Het zou 'een match made in heaven' zijn. Ferrari heeft wat opschudding nodig en Hamilton heeft wat opschudding nodig. Als Hamilton wil doorgaan, heeft hij verandering nodig. Voor zijn mindset, voor zijn rijden, voor initiatief en voor plezier. Italiaans leren en pasta eten met die gasten, het is een hele andere wereld. We hebben vaak genoeg gezien dat Ferrari op een heel andere manier handelt. Ik zou het geweldig vinden om Lewis in die omgeving te zien. Hij kan daar echt voor opschudding zorgen en een nieuwe wind laten waaien. Hij zou een hoop van de kleine problemen kunnen uitroeien die het team heeft. Voordat hij met volledig pensioen gaat, wil ik hem daar zien. Het is onwaarschijnlijk, maar wel mijn droom", besluit Jordan.