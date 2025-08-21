'Nieuwe teamgenoot Verstappen in 2026', 'Hamilton vertrekt mogelijk bij Ferrari' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De zomerstop is nog altijd in volle gang, maar langzaam maar zeker gaan we met de focus richting Zandvoort, dat over iets meer dan een week zal losbarsten. Ondertussen was er ook op donderdag genoeg te melden. Volgens Johnny Herbert is het aannemelijk dat er bij Ferrari verschuivingen gaan plaatsvinden, waar de positie van Lewis Hamilton onder vuur ligt. Hetzelfde geldt voor Yuki Tsunoda, want volgens Auto, Motor und Sport gaan we bij Red Bull Racing in 2026 een nieuwe teammaat zien voor Max Verstappen.

Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'

Bernd Mayländer is inmiddels een bekend gezicht in F1, ondanks dat we zijn gezicht vaak niet zien. Als hij in beeld komt, zit hij in de safety car na een crash of incident tijdens een Grand Prix. Mayländer is, mede door de recente dominantie van Max Verstappen, nogal vaak in discussie gegaan met de viervoudig wereldkampioen. Meer lezen over de uitspraken van Bernd Mayländer? Klik hier!

Herbert: 'Hamilton vertrekt mogelijk bij Ferrari, Verstappen en Sainz in beeld'

Lewis Hamilton (40) beleeft een uiterst moeizaam debuutjaar bij het F1-team van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen worstelt met de auto en heeft zijn draai nog totaal niet gevonden. Kort voor de zomerstop gaf Hamilton aan dat er achter de schermen inmiddels van alles gaande is. Johnny Herbert denkt dat dit mogelijk te maken heeft met zijn positie als coureur bij Ferrari. Meer lezen over de uitspraken van Johnny Herbert? Klik hier!

Hoe Verstappen zich in 2021 onderscheidde: truc gaf hem voorsprong in Jeddah

Het seizoen 2021 wordt nog altijd gezien als een van de meest zinderende titelgevechten in de Formule 1-geschiedenis. Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten tot de laatste race om het kampioenschap. Nu heeft Bradley Scanes, voormalig trainer van Verstappen, een opmerkelijk detail uit die periode onthuld. "Hij had iemand online gevonden die het Jeddah-circuit in een simulator kon bouwen. Red Bull had deze baan nog niet in de eigen simulator, maar Max wilde koste wat kost voorbereid zijn", zo onthult hij. Meer lezen over het trucje van Max Verstappen? Klik hier!

Verstappen eerlijk over Red Bull in 2026: "Meer consistentie"

Max Verstappen heeft zijn ideeën over de toekomst van Red Bull Racing gedeeld en roept het team op om meer consistentie te vinden. Hoewel hij momenteel 97 punten achter Oscar Piastri en het kampioenschap uit het zicht is, benadrukt de viervoudig wereldkampioen het belang van stabiele prestaties richting 2026. "Natuurlijk ligt de focus van iedereen al veel op 2026. Maar wat we moeten proberen te bereiken, is meer consistente gedragingen [van de auto] en natuurlijk resultaten aan het eind van de dag", zo vertelt Verstappen. Meer lezen over de uitspraken van Max Verstappen? Klik hier!

AMuS: Hadjar volgend jaar naast Verstappen, Lindblad neemt stoeltje Fransman over

De stoeltjes bij Red Bull Racing zijn doorgaans het grote onderwerp van gesprek in de Formule 1 en voor 2026 is het natuurlijk weer de grote vraag wie er precies waar zal gaan rijden. Max Verstappen ligt inmiddels vast, maar volgens berichten uit Duitsland krijgt hij volgend jaar wél een nieuwe teamgenoot. Volgens Auto, Motor und Sport zal Isack Hadjar na dit seizoen gepromoveerd worden tot de hoofdmacht van het team en wordt hij de volgende coureur die zijn geluk mag beproeven naast Verstappen. Meer lezen over de mogelijke Red Bull-opstelling van volgend jaar? Klik hier!

