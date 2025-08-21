De stoeltjes bij Red Bull Racing zijn doorgaans het grote onderwerp van gesprek in de Formule 1 en voor 2026 is het natuurlijk weer de grote vraag wie er precies waar zal gaan rijden. Max Verstappen ligt inmiddels vast, maar volgens berichten uit Duitsland krijgt hij volgend jaar wél een nieuwe teamgenoot.

De afgelopen maanden werden de geruchten rondom Verstappen en Mercedes steeds hardnekkiger in de wereld van de Formule 1. De Nederlander hield grotendeels de kaken stijf op elkaar en George Russell wist niet anders dan dat hij volgend seizoen voor de Zilverpijlen rijdt. Vervolgens werd ook nog eens Christian Horner de laan uitgestuurd, wat de speculaties nog verder deden opschroeven. Daar kwamen later ook nog eens geruchten bij over Verstappen en Toto Wolff, die een geheime meeting in Sardinië gehad zouden hebben. Daar bleek weinig van waar en inmiddels weten we dat de Nederlander gewoon bij 'zijn' Red Bull blijft rijden. Daarmee is één van de vier stoeltjes van het team gevuld.

Tsunoda mag vertrekken

De grote vraag wordt nu: wie wordt in 2026 zijn teamgenoot. Over Yuki Tsunoda kan gezegd worden dat hij allesbehalve een verpletterende indruk levert op de Red Bull-leiding en de kans lijkt dus groot dat men door gaat schakelen en wederom een nieuwe teamgenoot naast Verstappen posteert. Volgens Auto, Motor und Sport zal Isack Hadjar na dit seizoen gepromoveerd worden tot de hoofdmacht van het team en wordt hij de volgende coureur die zijn geluk mag beproeven naast Verstappen. Geen gemakkelijke klus, zo weten we inmiddels. Hadjar laat zich echter uitstekend zien en biedt perspectief naar meer.

Lawblad bij Racing Bulls

Ook worden in het artikel van het goed ingevoerde Duitse medium gesproken over de opstelling bij Racing Bulls, waar bij een promotie van Hadjar dus ook een stoeltje vrij zal komen. Daar wordt gekeken naar een naam die we de laatste maanden vaker voorbij zien komen: Arvid Lindblad. "De Red Bull-coureur zal volgend jaar zijn debuut maken in de Formule 1 bij het juniorenteam. Een start naast Max Verstappen bij het topteam zou hem (te) snel kunnen uitputten. Liam Lawson behoudt waarschijnlijk de tweede auto bij Racing Bulls. De Nieuw-Zeelander is hersteld van zijn korte periode bij Red Bull en heeft de laatste tijd consistente prestaties geleverd", zo wordt er geschreven.

