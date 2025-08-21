Lewis Hamilton (40) beleeft een uiterst moeizaam debuutjaar bij het F1-team van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen worstelt met de auto en heeft zijn draai nog totaal niet gevonden. Kort voor de zomerstop gaf Hamilton aan dat er achter de schermen inmiddels van alles gaande is. Johnny Herbert denkt dat dit mogelijk te maken heeft met zijn positie als coureur bij Ferrari.

Hamilton nam eind vorig jaar het stokje over van Carlos Sainz Jr. bij Ferrari, maar wist nog niet te imponeren. In zowel de kwalificaties als races wordt Hamilton regelmatig geklopt door zijn teamgenoot. Van de gewenste achtste wereldtitel is dit seizoen al helemaal geen sprake. Hamilton worstelt zichtbaar met zijn SF-25 en oogt bijzonder ongelukkig, ook bij tijdens de persmomenten. Hij omschreef zichzelf in Hongarije zelfs als "nutteloos" en suggereerde zelfs dat Ferrari hem misschien maar moest vervangen. Tevens zei hij aan het einde van het weekend dat er "iets achter de schermen gebeurde" bij Ferrari. Herbert denkt dat dit mogelijk een coureurswissel betekent.

Artikel gaat verder onder video

Vertrekt Lewis Hamilton bij Ferrari?

"Ik weet natuurlijk niet wat Hamilton bedoelde toen hij zei dat er achter schermen van alles gebeurt, maar ik denk dat het geïnterpreteerd kan worden alsof er op een of andere manier gesprekken gaande zijn over een coureurswissel", zo stelt hij bij de Turkse tak van Motorsport.com. "Misschien werd er gezegd: 'Als het niet beter gaat, hebben we de volgende coureur nodig om klaar te zijn voor volgend jaar.' Misschien is het tijd om te vertrekken als het voor zowel Hamilton als Ferrari niet goed gaat." Volgens Herbert zijn er momenteel twee interessante kandidaten voor Ferrari; namelijk Max Verstappen en Carlos Sainz.

Sainz lijkt meest logische keuze als vervanger Hamilton

Verstappen is enkel een optie ná 2026, want de Nederlander heeft aangegeven nog minstens een jaar bij Red Bull te blijven. "Ik denk dat het Verstappen zou kunnen zijn, maar ik heb ook een kort interview met Carlos Sainz gezien", zo zegt Herbert. "Toen hem werd gevraagd of hij terug zou keren naar Ferrari, zei hij: 'Ja, misschien!' Carlos deed fantastisch werk bij Ferrari en wist Charles [Leclerc, red.] onder controle te houden. We weten wat hij bij Ferrari kan, ook al had hij het moeilijk bij Williams", aldus de oud-coureur.

Gerelateerd