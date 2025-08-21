Max Verstappen heeft zijn ideeën over de toekomst van Red Bull Racing gedeeld en roept het team op om meer consistentie te vinden. Hoewel hij momenteel 97 punten achter Oscar Piastri en het kampioenschap uit het zicht is, benadrukt de viervoudig wereldkampioen het belang van stabiele prestaties richting 2026.

De Limburger weet dat het dit jaar niet meer om de titelstrijd gaat zoals hij had gehoopt, maar hij kan nog steeds waardevolle lessen halen uit de resterende races. "We willen altijd een fatsoenlijke finish", stelt hij over de noodzaak om de auto voorspelbaarder te maken. "Natuurlijk ligt de focus van iedereen al veel op 2026. Maar wat we moeten proberen te bereiken, is meer consistente gedragingen [van de auto] en natuurlijk resultaten aan het eind van de dag", zo citeert Racer de nummer drie in het wereldkampioenschap.

Neutraal blijven

De Red Bull-coureur blijft - zoals we van hem gewend zijn - nuchter over de uitdagingen waarmee zijn team wordt geconfronteerd en ziet de huidige vorm als een logisch gevolg van de problemen die spelen. Hij haalt het succes van McLaren aan als een voorbeeld van wat er mogelijk is met de juiste aanpassingen en hoopt dat er voor het einde van het seizoen nog een paar overwinningen kunnen worden binnengehaald. Hoewel het dit jaar tegen lijkt te zitten, biedt de komst van Laurent Mekies als nieuwe teambaas wel de broodnodige rust.

Mekies

De komst van Laurent Mekies als nieuwe teambaas geeft de viervoudig wereldkampioen vertrouwen in een positieve wending voor het team. "Hij is heel open-minded", zegt Verstappen. "Natuurlijk zal het alleen maar beter en beter worden – de communicatie die we hebben – maar het gaat echt goed." Met de nieuwe leiding verwacht hij dat de communicatie en samenwerking binnen het team verbetert, zodat de gewenste consistentie richting 2026 bereikt kan worden. Red Bull Racing is bezig met een herstructurering en bouwt samen met Ford aan een nieuwe krachtbron voor de toekomst. Wat dat precies gaat brengen, dat wordt afwachten.