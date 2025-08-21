Bernd Mayländer is inmiddels een bekend gezicht in F1, ondanks dat we zijn gezicht vaak niet zien. Als hij in beeld komt, zit hij in de safety car na een crash of incident tijdens een Grand Prix. Mayländer is, mede door de recente dominantie van Max Verstappen, nogal vaak in discussie gegaan met de viervoudig wereldkampioen.

In gesprek met F1 Magazine gaat Mayländer in op zijn relatie met Verstappen, waarmee hij toch wel wat meer contact heeft dan met andere coureurs. Dit is vooral omdat Verstappen vaak vragen heeft over de gang van zaken omtrent de safety car. "Ik heb met iedereen wel eens contact, maar met betrekking tot de safety car is Max een van de coureurs die van tijd tot tijd vraagt waarom iets ging zoals het ging, of het een volgende keer anders kan, et cetera."

Mayländer over Verstappen

Mayländer stelt dat Verstappen prima in de omgang is en dat er goed met hem te discussiëren valt zonder dat het uit de hand loopt. "Hij is open, ik kan er goed met hem over praten. Daar hou ik van. Dat geldt ook voor meerdere coureurs. Vergeet niet dat ik veel rijders al ken vanuit de Formule 2 en 3." Dat Verstappen vaak vragen heeft is niet zo gek, aangezien hij de afgelopen jaren het vaakst vooraan reed als de safety car op de baan was.

Mayländer over F1

Mayländer is als sinds 2000 de coureur van de safety car en heeft er nog steeds veel plezier in, maar geeft wel toe dat zijn droom stiekem in een andere raceklasse lag. "Natuurlijk vond ik het prachtig, maar ik had altijd al een sterke voorkeur voor de toerwagenklassen. Ik weet nog hoe ik in 1994 een aanbod kreeg van Mercedes om in de DTM te gaan rijden als professioneel autocoureur. Geweldig."

