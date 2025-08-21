Het seizoen 2021 wordt nog altijd gezien als een van de meest zinderende titelgevechten in de Formule 1-geschiedenis. Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten tot de laatste race om het kampioenschap. Nu heeft Bradley Scanes, voormalig trainer van Verstappen, een opmerkelijk detail uit die periode onthuld.

Verstappen liet vóór de eerste GP in Saudi-Arabië een simulatie van het nieuwe circuit bouwen, speciaal om zich voor te bereiden op de strijd. De Formule 1 streek in 2021 voor het eerst neer in Jeddah, op een nieuw stratencircuit dat voor veel coureurs lastig te doorgronden bleek. Terwijl de meeste rijders worstelden tijdens de eerste vrije trainingen, was Verstappen direct razendsnel. Volgens Scanes had dat niets met puur talent te maken, maar met voorbereiding.

Veel meer achter dat ene 'talentje'

"Max wordt vaak gezien als puur natuurtalent, maar daar zit veel meer achter," vertelt Scanes in de High Performance Podcast. "Hij had iemand online gevonden die het Jeddah-circuit in een simulator kon bouwen. Red Bull had deze baan nog niet in de eigen simulator, maar Max wilde koste wat kost voorbereid zijn. Daarom kon hij in FP1 meteen paarse sectoren rijden, terwijl anderen nog aan het opbouwen waren."

Dit maakt kampioenen

Volgens Scanes liet dit duidelijk zien waarom Verstappen zich onderscheidt als kampioen: "Dit soort werkethiek maakt het verschil. Dit is 2021, we zitten in een titelstrijd en ieder detail telt. Uiteindelijk wonnen we Saudi niet, om meerdere redenen, maar je zag meteen de snelheid. Zijn kwalificatieronde voor hij de muur raakte in Q3 had een van de beste ooit kunnen zijn."

Chaos in Saudi-Arabië

Het weekend in Jeddah leverde inderdaad spektakel op. Een race vol rodevlag-situaties mondde uit in incidenten en veel discussie. Verstappen kwam in aanraking met Hamilton na een moment waarbij hij op de rechte lijn onverwacht afremde om de leiding terug te geven. Het leverde de Nederlander een tijdstraf van tien seconden op, terwijl Hamilton de race won.

Abu Dhabi: de ontknoping

De ultieme beslissing viel een week later in Abu Dhabi. Op de beroemde slotronde, na een controversiële herstart achter de safety car, wist Verstappen Hamilton alsnog in te halen. Daarmee pakte hij zijn eerste wereldtitel en schreef hij geschiedenis.

