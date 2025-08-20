Ford deelt plaagstootje uit richting deelname van rivaal Cadillac aan Formule 1

Ford-topman Mark Rushbrook kijkt uit naar het debuut van het Amerikaanse Cadillac. De twee merken zijn in de Verenigde Staten ook rivalen van elkaar, en Rushbrook kan het dan ook niet laten de draak te steken met de keuze voor Ferrari-motoren voor het debuterende elfde team van de Formule 1.

Cadillac is op de achtergrond volop bezig met het Formule 1-project, want het debuut komt steeds dichterbij. Valtteri Bottas zou, naar verluidt, de eerste rijder worden bij het team, en de naam van Sergio Pérez zingt ook nog altijd rond. Het ontwikkelen van de power units is natuurlijk een duur project, en hoewel Cadillac van plan is vanaf 2028 met haar eigen motoren te gaan racen, doet het team dat tot dat moment met Italiaanse krachtbronnen.

Cadillac begint met afname power units Ferrari

Ford is met Red Bull Racing in zee gegaan om power units te bouwen, en komend seizoen zal daar de eerste versie van op de startgrid staan. In Motorsport Aktuell kijkt Rushbrook een deurtje verder, naar het team van Cadillac: "Cadillac doet in 2026 ook mee aan de Formule 1, maar wel met Ferrari-motoren. Wij kijken echter uit naar de competitie, of het nu Ferrari's zijn, Ferrari-motoren of Cadillac-wagens met Ferrari-motoren, wie dan ook."

Red Bull Ford

Ford zelf heeft een lange geschiedenis in de Formule 1 en is als motorfabrikant zelfs één van de meest succesvolle merken. Rushbrook is vooral blij dat Ford geen nieuw team optuigt, maar simpelweg is aangesloten als partner van Red Bull: "Dat was nog in een heel vroeg stadium, maar toen merkten ze al dat de middelen zelfs voor een groot Formule 1-team beperkt zijn. Bovendien had men in Milton Keynes nog nooit eerder een eigen motor ontwikkeld."

