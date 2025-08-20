Marko onder de indruk van nieuwe aanwinsten Red Bull Racing
Marko onder de indruk van nieuwe aanwinsten Red Bull Racing
Het team van Red Bull Racing is, naast de activiteiten op de baan, natuurlijk ook nog altijd bezig met de ontwikkeling van de nieuwe generatie coureurs. Twee jonge talenten hebben hun krabbels gezet om aan te sluiten bij het Red Bull Junior Team, en Dr. Helmut Marko laat weten torenhoge verwachtingen te hebben.
Ieder jaar organiseert Red Bull de zogeheten Driver Search. Ditmaal vond het evenement plaats in Portugal, waar het Oostenrijkse team twee talenten vastlegde: Chiara Bättig en Mattia Colnaghi. Laatstgenoemde rijdt momenteel voor MP Motorsport in de Eurocup 3, waar hij aan de leiding van het kampioenschap staat. Bättig maakt zich op voor de Formule 4 en zet daarmee haar eerste stappen buiten de karts. Beide talenten zullen komend seizoen onder de vlag van Red Bull Racing rijden.
Marko onder de indruk
Marko vertelt aan onder andere Motorsport.com dat hij onder de indruk is van Bättig: "Dit was Chiara's eerste keer in een formulewagen, rechtstreeks vanuit het karten, en haar prestatie was erg goed. Ze was succesvol in het karten, en de snelheid die ze liet zien in de formulewagen betekent dat we uitkijken naar een zeer succesvol seizoen", aldus de adviseur van het team.
Kampioenschappen winnen
Colnaghi mikt met zijn Red Bull-contract op de Formule 1, maar weet dat dat nog een lange weg is. "Geselecteerd worden als Red Bull Junior Driver betekent voor mij de kans en de route om te komen waar ik wil zijn, met als ultieme doel Formule 1-wereldkampioen te worden met Red Bull." Marko onderschrijft die doelstelling: "Hij leidt het kampioenschap en zal naar de Formule 3 gaan, en zoals altijd willen we dat ze vooraan meestrijden en, als het mogelijk is, het kampioenschap winnen."
Gerelateerd
Net binnen
'F1-team wijzigt naam voor Dutch GP', 'F1-comeback Bottas lijkt aanstaande' | GPFans Recap
- 26 minuten geleden
Afrikaanse autoclubs spreken steun uit voor FIA-president Ben Sulayem
- 1 uur geleden
- 2
Ford deelt plaagstootje uit richting deelname van rivaal Cadillac aan Formule 1
- 1 uur geleden
Marko onder de indruk van nieuwe aanwinsten Red Bull Racing
- 2 uur geleden
'Sauber moet naam wijzigen voor Dutch Grand Prix vanwege Nederlandse wetgeving'
- 3 uur geleden
- 4
Kosterman komt in actie in F1 Academy tijdens Dutch Grand Prix | F1 Shorts
- 3 uur geleden
- 44
Veel gelezen
Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
- 1 augustus
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
- 9 augustus
Mekies werd 'verrast' door Verstappen bij Red Bull: 'Dat ontdek je dan ineens...'
- 6 augustus
Stand constructeurs na GP Hongarije: Red Bull ziet Ferrari en Mercedes flink uitlopen
- 4 augustus
Red Bull Racing bevestigt: Lambiase dit weekend weer aanwezig in Hongarije
- 31 juli