Het team van Red Bull Racing is, naast de activiteiten op de baan, natuurlijk ook nog altijd bezig met de ontwikkeling van de nieuwe generatie coureurs. Twee jonge talenten hebben hun krabbels gezet om aan te sluiten bij het Red Bull Junior Team, en Dr. Helmut Marko laat weten torenhoge verwachtingen te hebben.

Ieder jaar organiseert Red Bull de zogeheten Driver Search. Ditmaal vond het evenement plaats in Portugal, waar het Oostenrijkse team twee talenten vastlegde: Chiara Bättig en Mattia Colnaghi. Laatstgenoemde rijdt momenteel voor MP Motorsport in de Eurocup 3, waar hij aan de leiding van het kampioenschap staat. Bättig maakt zich op voor de Formule 4 en zet daarmee haar eerste stappen buiten de karts. Beide talenten zullen komend seizoen onder de vlag van Red Bull Racing rijden.

Marko onder de indruk

Marko vertelt aan onder andere Motorsport.com dat hij onder de indruk is van Bättig: "Dit was Chiara's eerste keer in een formulewagen, rechtstreeks vanuit het karten, en haar prestatie was erg goed. Ze was succesvol in het karten, en de snelheid die ze liet zien in de formulewagen betekent dat we uitkijken naar een zeer succesvol seizoen", aldus de adviseur van het team.

Kampioenschappen winnen

Colnaghi mikt met zijn Red Bull-contract op de Formule 1, maar weet dat dat nog een lange weg is. "Geselecteerd worden als Red Bull Junior Driver betekent voor mij de kans en de route om te komen waar ik wil zijn, met als ultieme doel Formule 1-wereldkampioen te worden met Red Bull." Marko onderschrijft die doelstelling: "Hij leidt het kampioenschap en zal naar de Formule 3 gaan, en zoals altijd willen we dat ze vooraan meestrijden en, als het mogelijk is, het kampioenschap winnen."

