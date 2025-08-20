Wolff en Marko steunen mogelijke terugkeer van de Turkse Grand Prix
Een mogelijke terugkeer van de Turkse Grand Prix? Dat lijkt een kwestie van tijd te gaan worden: het circuit zou weer bereden worden in 2026 of 2027. Mercedes-teambaas Toto Wolff en Red Bull-adviseur Helmut Marko hebben inmiddels laten weten dat ze graag zien dat het circuit van Istanbul Park weer zijn plek in de sport terugkrijgt.
Istanbul Park opende in 2005 en groeide al snel uit tot een van de meest uitdagende moderne circuits. Na 2011 verdween de Turkse Grand Prix van de kalender, maar tijdens de coronapandemie maakte het circuit een tijdelijke comeback. Van Felipe Massa’s eerste overwinning in 2006, tot de crash tussen Sebastian Vettel en Mark Webber in 2010, en natuurlijk Lewis Hamiltons legendarische regenrace in 2020 waarmee hij zijn zevende wereldtitel veiligstelde, dat gebeurde allemaal in Turkije.
Marko voelt bijzondere sfeer
Helmut Marko blikte in een interview met Motorsport.com terug op die eerdere edities. "Sportief gezien hebben we in Turkije niet de beste herinneringen, denk maar aan de crash tussen Vettel en Webber of de natte race waarin Lance Stroll vanaf pole vertrok en later Sergio Pérez raakte. Maar de sfeer en wat Istanbul te bieden had, waren echt uniek." De Oostenrijker prees ook de stad zelf: "De atmosfeer daar is ongelooflijk. Verblijven aan de Bosporus, de stad, de beste winkels en restaurants; het is werkelijk prachtig." Over het circuit voegde hij toe: "Voor die tijd waren de faciliteiten op het hoogste niveau in Europa. En de baan zelf was een van de fysiek zwaarste voor coureurs."
Wolff: belang voor Mercedes én de markt
Toto Wolff benadrukte vooral het strategische belang van Turkije voor Mercedes. Hij herinnerde zich Hamiltons titelwinnende race in 2020 als meest memorabel, maar wees op een bredere context. "Turkije is voor ons een enorme markt. Niet alleen voor de verkoop van personenauto’s, maar ook voor de productie van auto’s en vrachtwagens. Daarom is Turkije altijd een plek geweest waar we graag kwamen."
