Over iets meer dan één week staat de Grand Prix van Nederland op het programma en om bezoekers van de race een beetje op weg te helpen, verzorgt GPFans in aanloop naar het weekend de nodige praktische informatie. Dit keer behandelen we de betaalmiddelen op Circuit Zandvoort.

De Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort is natuurlijk voor alle Nederlandse fans hét hoogtepunt op de Formule 1-kalender en over iets meer dan een week is het weer tijd voor het enorme racefeest in Noord-Holland. Honderdduizenden racefans zullen van 29 tot en met 31 augustus de weg zoeken naar het kleine badplaatsje aan de kust van de Noordzee en het belooft dan ook weer één groot spektakel te worden. De race komt dus op hoge snelheid dichterbij en dus is het - als je de race in de duinen bezoekt - ook belangrijk om je goed voor te bereiden op een zo aangenaam mogelijk bezoek. GPFans helpt je daarbij een handje.

Kun je contant betalen in Zandvoort?

Vandaag geven we je een duwtje in de goede richting als het gaat om het betalen van een drankje op het circuit. Zoals we eerder al lieten weten, is het in Zandvoort helaas niet mogelijk om zelf eten en drinken mee het terrein op te nemen - een lege waterfles van maximaal een halve liter is wél toegestaan en kan dan op het circuit gevuld worden - waardoor je dus genoodzaakt bent om daar drinken aan te schaffen. Gebruikers van contant geld kunnen echter de papieren euro's thuislaten. Op het circuit is er namelijk geen mogelijkheid om met contant geld te betalen. De organisatie accepteert namelijk alleen pinbetalingen.

Recyclemunt

Een belangrijk extra informatiepuntje is dat men werkt met een recyclemuntsysteem. Met dit systeem krijg je bij binnenkomst een gratis token, die je bij het halen van je eerste drankje in kan leveren om een beker te ontvangen voor je drankje. Hou deze beker goed bij, want wanneer je een volgende drankje wil halen, geldt deze als "recyclemunt". Dit moet ervoor zorgen het circuit zo schoon mogelijk te houden. Mocht je onverhoopt toch je beker kwijtgeraakt zijn of weggegooid hebben, dan betaal je bij het halen van een volgende drankje een extra bedrag van twee euro om een nieuwe recyclemunt af te kopen, zonde van het geld natuurlijk. Meer informatie is beschikbaar op het uitgebreide FAQ-platform van de Dutch Grand Prix zelf.

