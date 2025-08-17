De titelstrijd van 2025 speelt zich grotendeels binnen één team af: McLaren. Met Oscar Piastri en Lando Norris aan de leiding van het kampioenschap lijkt alles in Woking te draaien om hoe de twee coureurs elkaar behandelen op weg naar de wereldtitel. Tot dusver verloopt het opvallend sportief, maar volgens voormalig F1-coureur Martin Brundle is het slechts een kwestie van tijd voordat de harmonie scheurtjes begint te vertonen.

Hoewel de teamgenoten elkaar in de eerste 14 races meerdere keren hebben afgewisseld, zijn er nauwelijks incidenten geweest. Norris won drie van de laatste vier races waarin McLaren een 1-2 pakte en staat inmiddels nog maar negen punten achter Piastri. Van serieuze clashes of steekjes onder water in de media is nog geen sprake. Toch waren er al kleine voorvallen. Norris tikte in Canada per ongeluk de achterkant van Piastri aan, wat tot zijn eigen uitval leidde. In Oostenrijk kwam Piastri zelf 'een beetje te ver' naast Norris, zonder dat het echt uit de hand liep. Verder heerst er vooral wederzijds respect.

Als je het team pijn doet, komt er payback

Zak Brown, CEO van McLaren, liet eerder weten dat het team zich voorlopig niet zal bemoeien met de race-omstandigheden, tenzij dat echt nodig is. "Uiteindelijk gaan we gewoon samen zitten en zeggen: een van jullie wint en dat is de mooiste dag van je leven, en de ander verliest. Hoe willen jullie dat wij daarmee omgaan?" Martin Brundle denkt dat de spanning uiteindelijk toch zijn tol zal eisen: "Het is twee tegen één aan de voorkant, dus strategisch heeft McLaren een groot voordeel. Ze weten dat ze niet tegen elkaar aan mogen rijden. In het team is het heel duidelijk: als je het team pijn doet, doen wij jullie pijn terug. Er zal payback komen. De coureurs kennen de spelregels."

Vrij racen met duidelijke regels

McLaren benadrukt ondertussen dat Norris en Piastri gewoon mogen strijden. Er zijn wel basisregels, zo legt Brown uit: hard racen mag, maar altijd met respect en zonder contact. "We zijn ons ervan bewust dat de spanning groeit naarmate het kampioenschap vordert", zegt hij. "We verwachten nog wel wat gevechten, misschien zelfs wat 'swapping paint', maar ik ben er zeker van dat het nooit opzettelijk fout zal gaan." Ook teambaas Andrea Stella wijst op de gezamenlijke aanpak. "Ons racekader is niet alleen door het team opgelegd, maar samen met Lando en Oscar opgebouwd", legt hij uit. "Dat maakt het robuust. Naarmate het seizoen vordert en elke race belangrijker wordt, zal dit fundament nog belangrijker blijken."

