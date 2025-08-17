De toekomst van Daniel Ricciardo kwam deze week weer even in het nieuws toen de Australiër na een motorongeluk in het ziekenhuis belandde. Opvallend genoeg is er nu een oude video opgedoken waarin Max Verstappen die situatie bijna exact voorspelde in een grap, en F1-fans gaan er nu compleet op los.

Ricciardo liep eerder deze week lichte verwondingen op toen hij met een dirtbike ten val kwam in Daintree, Queensland. Hij werd behandeld in het Mossman Hospital, maar zou in goede stemming zijn geweest. Exacte details zijn nog schaars, maar de 36-jarige Australiër kwam er goed vanaf.

Artikel gaat verder onder video

Internet ontploft na oude video

Online circuleert nu een fragment van een interview uit 2024, waarin Ricciardo samen met Verstappen werd gevraagd hoe een perfecte dag in Australië eruit zou zien. Ricciardo grapte over een ritje op zijn boerderij. Verstappen reageerde direct: Ricciardo: "Ja, naar mijn boerderij. En dan zouden we rijden…" Verstappen: "Breek een been…" Ricciardo: "We zouden Honda-dirtbikes van 110cc rijden. Dat zouden we de hele dag doen." Verstappen: "En daarna bellen we Red Bull: ‘Argh, we hebben een ongeluk gehad, Daniel’s sleutelbeen is kapot. We kunnen de komende vier races niet rijden!’" Ricciardo: "Nee, zeg dat niet!"

Leven na F1

Ricciardo reed zijn laatste F1-race in Singapore 2024, waarna Liam Lawson zijn plaats innam bij Racing Bulls voor de laatste zes Grands Prix van dat seizoen. Sindsdien heeft de Australiër bewust afstand genomen van de sport. Tijdens een publiek optreden op de Ray White’s Connect-conferentie in Gold Coast vertelde hij openhartig hoe zijn leven sinds zijn vertrek is veranderd: "Ik heb mijn gezicht niet meer geschoren! De baard is nu mijn comfort. Dit jaar draait meer om zelfontdekking. Ik heb zo lang een gek, snel leven geleid en nu ervaar ik meer rust. Ik heb veel tijd gehad, veel gewandeld, zelfs in Alaska – en ik ben niet opgegeten door een grizzly, wat een bonus was."

