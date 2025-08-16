Brown over Norris: "Lando van een jaar geleden zou kritischer zijn geweest"
Zak Brown heeft in gesprek met het Amerikaanse tijdschrift Racer zijn kijk gegeven op de mentale ontwikkeling van Lando Norris. De McLaren-baas stelt dat de openheid en veerkracht van Norris hem sterker heeft gemaakt dan ooit binnen het team, ondanks dat hij daar eerder kritiek op had.
Norris staat momenteel tweede in de titelstrijd en heeft maar liefst vijf overwinningen weten te pakken in het seizoen van 2025. De Brit staat momenteel slechts negen punten achter teamgenoot Oscar Piastri en heeft zijn mentale veerkracht bewezen door drie van de laatste vier races te winnen. Een knappe prestatie, zeker als je kijkt naar de kritiek die hij eerder te verduren kreeg. Brown merkt op: "Er was ook een tijd dat Lando volgens de wereld niet kon winnen vanaf pole. Nu heeft hij heeft vier van de laatste vijf races gewonnen vanaf pole en hoor je er plotseling niemand meer over."
Openheid en veerkracht
Norris was vorig jaar de naaste rivaal van Max Verstappen, maar moest uiteindelijk toch zijn meerdere in de Nederlander erkennen. De druk leek hem toen ook wel een beetje op te breken, maar die tijd zou nu voorbij zijn. Norris zelf weet dat hij werkt aan zijn mentale veerkracht en dat hij soms te lang blijft hangen in negatieve gedachten. "Het is een balans waar ik duidelijk nog aan werk", legde hij eerder uit. Toch zagen we hem dit jaar meermaals verslagen verschijnen na een teleurstellende sessie of race.
Te hard voor zichzelf
Brown prijst Norris' openheid en zijn vermogen om emoties te tonen, wat hem volgens de McLaren-baas in een betere positie heeft gebracht. Norris geeft toe dat hij hard is voor zichzelf, maar ziet dit als een drijfveer voor succes. "Ik accepteer dat er waarschijnlijk een paar procenten zijn waar ik te negatief ben, en dat beïnvloedt mijn eigen gedachten", aldus Norris. Volgens zijn chef is het duidelijk dat hij er heel anders bijzit dan vorig seizoen: "Ik denk dat de Lando van een jaar geleden misschien kritischer op zichzelf zou zijn geweest", besluit de Amerikaan.
