Volgens Tom Coronel kan de eerste echte klapper tussen Lando Norris en Oscar Piastri niet uitblijven. De coureur zag in Canada al het eerste stootje tussen het duo en stelt dat de strijd om het kampioenschap alleen maar venijniger kan worden.

Met behulp van de papaja-rules hoopt McLaren het duo binnen het team in het gareel te houden. De brigade beschikt over de snelste wagen en wil vooral geen kant kiezen wat betreft het rijderskampioenschap. Piastri leidt momenteel het klassement, maar teamgenoot Norris staat er slechts negen punten achter. Over een kleine twee weken krijgt het spektakel vervolg in Zandvoort, en Coronel zit te wachten op de eerste echte klapper tussen het duo.

'Norris echte racer, Piastri veel berekender'

In gesprek met RaceXpress vergelijkt Coronel de McLaren-coureurs: "Hij [Norris] is meer 'racey'. Ik zie die auto meer bewegen, ik zie meer passie in alles om hem heen dan bij Piastri. Bij Piastri is het allemaal een beetje ijskoud en voorzichtig." Dat vindt Coronel overigens geen minpunt: "Hij is op de juiste momenten fel, maar daardoor zie ik hem wel berekend rijden, meer dan Lando."

Coronel wacht op klapper

In Canada reed Norris achterop zijn teamgenoot, waarbij de schade bij Piastri nihil was; Norris viel uit: "De eerste fout van Lando hebben we al gezien. Dat mag niet nog een keer gebeuren. Dan is het kampioenschap echt weggegeven, door Lando zelf." Een strijd om het kampioenschap maakt echter veel los bij coureurs, en Coronel verwacht dat het nog venijnig gaat worden: "Ik had echt al gedacht: die twee moeten elkaar een keer eraf rijden. Trouwens, we hebben Hongarije gezien. Dat scheelde helemaal niks met Piastri. Dat was nagenoeg een 'met z'n tweeën eraf'. Ik hoop zelf dat het een keertje gaat gebeuren, want dat is natuurlijk waar je op wacht."

