Daar waar er voor 2026 nog een stuk of acht beslissingen moeten vallen, kan het Silly Season voor het seizoen 2027 wel eens het grootste gekkenhuis worden op het gebied van transfers dat F1 ooit heeft gezien.

Voor 2026, het seizoen waarin F1 aan een nieuw tijdperk gaat beginnen, moeten er nog acht stoeltjes gevuld worden. Red Bull Racing zoekt nog een teamgenoot voor Max Verstappen en moet daarnaast nog twee stoeltjes bij Racing Bulls vullen, terwijl Mercedes nog twee coureurs vast moet leggen voor volgend jaar en ook het nieuwe team - Cadillac - nog twee coureurs nodig heeft. Verder is ook Alpine nog op zoek naar een teamgenoot voor Pierre Gasly. Voor 2027 moet bijna elk team echter nog beslissingen gaan nemen.

Het enige team waar dit niet nodig gaat zijn, is McLaren. Oscar Piastri en Lando Norris, het beste rijdersduo op dit moment in F1 en de twee coureurs die in 2025 strijden om de titel en in 2026 normaal gesproken ook weer een goede kans gaan maken dankzij de motor van Mercedes, liggen nog tot eind 2028 en 2027 respectievelijk vast. Daardoor kan McLaren zich focussen op de prestaties van de auto en hoeft het zich geen zorgen te maken om de toekomst van de coureurs. Het is echter ook het enige team dat dit niet hoeft.

Red Bull Racing en Racing Bulls

Bij Red Bull Racing en Racing Bulls zullen er voor 2027 nog vier stoeltjes gevuld moeten worden. Ja, Max Verstappen heeft een contract tot eind 2028, maar vorig jaar en dit jaar hebben wel aangetoond dat door de prestatieclausule van de Nederlander het elk seizoen maar afwachten is of de auto van Red Bull goed genoeg is om de top twee (doel van prestatieclausule volgend jaar volgens Sky Sports) te halen. Zeker gezien het feit dat Red Bull in samenwerking met Ford voor het eerst zelf motoren gaat ontwikkelen.

Daarnaast is het afwachten hoe Yuki Tsunoda, Isack Hadjar, Liam Lawson en Arvid Lindblad (in F1 of F2) zich ontwikkelen in 2026. Dit zal gaan bepalen wie eventueel teamgenoot van Verstappen wordt bij Red Bull Racing in 2027 en wie er bij Racing Bulls aan de slag gaan. Als er iemand van de vier zou kunnen vertrekken voordat 2026 überhaupt begonnen is, is het Tsunoda. Dit zou in 2026 en zeker in 2027 de deur open gaan zetten voor Lindblad.

Mercedes

Bij Mercedes lijkt George Russell hard op weg om zekerheid te hebben voor 2027. Officieel is het nog niet, maar volgens de geruchten zou Mercedes hem een contract voor twee jaar gaan geven. Hierdoor zou hij de derde coureur worden die zeker is voor 2027 en is het vooral de vraag wie zijn teamgenoot bij de Silver Arrows gaan worden. Dit lijkt tussen twee coureurs te gaan.

Andrea Kimi Antonelli is een optie, maar hij zal voor 2026 een eenjarige deal krijgen om zich te laten zien. Mocht hij dit doen, dan zal er weinig reden zijn voor Mercedes om hem te vervangen voor 2027. Tenzij natuurlijk Verstappen na 2026 ineens beschikbaar is dankzij de matige prestaties van Red Bull in het nieuwe tijdperk en Mercedes goed presteert volgend jaar. Dan is een duo Russell en Verstappen voor 2027 ineens realistisch.

Bij Ferrari moet het toch gek lopen als Charles Leclerc niet in 2027 weer coureur van het Italiaanse team is. De Monegask heeft officieel maar een contract tot eind 2026 en zou in theorie dus kunnen vertrekken als Ferrari slecht aan het nieuwe tijdperk begint, maar inmiddels is Leclerc die niet in het rood rondloopt eigenlijk niet meer voor te stellen. De vraag lijkt vooral te zijn wie zijn teamgenoot gaat worden in 2027.

Lewis Hamilton heeft volgend jaar nog een contract en heeft daarnaast volgens de geruchten ook nog een optie voor 2027. Het is, gezien zijn prestaties dit jaar en de uitspraken die hij al heeft gedaan, nog maar de vraag of hij überhaupt aan 2026 gaat beginnen. De kans lijkt groot, omdat Hamilton ook zal hopen dat het nieuwe tijdperk ook met nieuwe auto's gaat komen die hem beter liggen dan de huidige auto's en hij stiekem nog steeds hoopt op een hectische achtste titel. Als dit volgend jaar ook niet blijkt te lukken, dan kan hij wellicht besluiten alsnog met pensioen te gaan en zoekt Ferrari ineens een coureur voor 2027. Verstappen kan dan een optie zijn, maar ook coureurs als Antonelli (als Mercedes voor Verstappen gaat in 2027) zijn opties. Ferrari lijkt keuzes genoeg te hebben mocht Hamillton na 2026 stoppen.

Aston Martin

Bij Aston Martin gaat 2026 ook veelzeggend zijn. Het team gaat met Honda samenwerken op gebied van motoren en zal Adrian Newey hebben als ontwerper. De auto in 2026 zal zijn eerste auto bij Aston Martin zijn en de verwachtingen zijn hooggespannen. Fernando Alonso en Lance Stroll (mocht hij voor 2026 weer terugkeren) hebben een contract tot eind 2026 en zullen, net zoals Aston Martin, afwachten hoe volgend jaar gaat verlopen.

Aston Martin zal de hoop hebben dat het seizoen goed verloopt en het team vervolgens vol voor Verstappen kan gaan als hij beschikbaar is voor 2027. Aston Martin kan schermen met Honda, Newey en mogelijk een goede auto. De vraag is dan wat er met het tweede stoeltje gaat gebeuren. Gaat Alonso ook na 2026 nog door, en zo niet wordt er dan weer voor Stroll gekozen of toch voor iemand anders?

Bij Williams weten ze al zeker wie er in 2026 namens hun team in F1 gaan rijden: Alexander Albon en Carlos Sainz. Allebei de coureurs hebben echter een contract tot eind 2026 en hebben, zoals veel coureurs, opties als ze zien dat Williams met de motor van Mercedes niet goed uit het nieuwe tijdperk komt en niet serieus voorin mee kan doen.

Albon en Sainz zullen mogelijk interesse gaan wekken van teams die hierboven zijn genoemd mocht Williams teleurstellen, maar het kan ook zomaar zijn dat Williams allebei de coureurs weet te behouden als het goed presteert. Wat dat betreft heeft Williams het allemaal zelf in handen en zijn de ontwikkelingen in 2025 een goed teken.

Audi

Audi, dat vanaf 2026 weer in F1 actief zal zijn en zelf ook de motoren zal leveren, weet al dat het voor 2026 Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg als coureurs gaat hebben. De kans is vrij groot dat het doel voor 2027 zal zijn om deze twee coureurs ook te behouden. Zeker Bortoleto zal al blij zijn, ondanks zijn talent, dat hij een stoeltje in F1 heeft en zal niet snel vrijwillig vertrekken bij Audi.

Voor Hülkenberg is dat wellicht een ander verhaal. Voor de Duitser, die eindelijk zijn eerste podiumplek in F1 heeft behaald, begint de tijd ook te tellen. Mocht Audi in 2026 geen competitieve auto hebben waar potentie in zit en er komen stoeltjes bij topteams vrij die dat wel hebben, dan zal Hülkenberg op interesse kunnen rekenen. Of Audi haar landgenoot dan kan behouden, is nog maar de vraag.

Cadillac

Bij Cadillac is het nog afwachten wie er in 2026 coureur van het elfde en dus nieuwe team gaan zijn. Momenteel lijken dat Sergio Pérez en Valtteri Bottas te worden, twee ervaren coureurs die qua sponsoren en marketing veel waarde met zich meebrengen en een nieuw team tevens kunnen helpen om zich aan te passen aan F1.

Toch zal het afwachten zijn wat voor contracten de twee krijgen. Cadillac zal niet eeuwig met twee oudere coureurs willen rijden, maar betekent dit dat Bottas en Pérez een eenjarig contract krijgen? Of gaat Cadillac voor twee of drie jaar? Dat zou betekenen dat Bottas en Pérez al zeker zouden zijn van hun stoeltje in 2027, iets wat de coureurs wellicht zelf ook niet willen. Vooral omdat het nog maar afwachten is of Cadillac competitief gaat zijn en omdat de twee coureurs eventueel op interesse kunnen rekenen aan het einde van 2026 voor 2027 bij teams die wel competitief zijn als ze laten zien dat ze het nog steeds kunnen.

Bij Haas hebben ze voor 2026 al duidelijkheid: Esteban Ocon en Oliver Bearman zal wederom het rijdersduo zijn van het Amerikaanse team. Ook deze twee coureurs hebben echter contract tot eind 2026 en zullen dus opties hebben mocht Haas ook in het nieuwe tijdperk geen auto hebben die voorin mee kan doen. De kans dat Bearman vrijwillig weg zal gaan lijkt, net zoals bij Bortoleto bij Audi, vrij klein.

Nee, het zou vooral Ocon zijn die zelf na zal denken over zijn toekomst bij het team mocht Haas niet competitief zijn volgend seizoen en andere teams die dat wel zijn hebben stoeltjes tot hun beschikking. Ocon begint ook op leeftijd te raken en zal, net zoals veel coureurs, een kans bij een topteam niet snel afslaan. Als Haas dat topteam blijk te zijn in het nieuwe tijdperk, dan is er weinig reden voor Ocon om te vertrekken. Mocht een team als Ferrari, Mercedes of Red Bull ineens aankloppen voor 2027, wordt dat een ander verhaal. Hij zal dan wel rekening moeten houden met veel concurrentie, zoals hierboven al duidelijk is geworden.

Alpine

Tot slot Alpine, waarvan we al weten dat voor 2026 Pierre Gasly weer in de auto gaat zitten. Wie zijn teamgenoot voor volgend jaar gaat zijn is afwachten. Het lijkt er hoe dan ook op dat Alpine voor 2027 twee coureurs moet gaan zoeken, want ook Gasly heeft eind 2026 een aflopend contract en zal zich in dezelfde situatie als Hulkenberg, Ocon en Sainz bevinden. Als er eind 2026 een topteam aanklopt voor zijn diensten en Alpine blijkt geen hele grote stappen gezet te hebben in 2026, waarom zou Gasly die kans dan niet pakken? Alpine heeft het wat dat betreft deels in eigen hand.

Het tweede stoeltjes is momenteel al zeer onzeker, laat staan voor 2026 en 2027. Het kan best dat Alpine van mening is dat de eigen coureurs (Franco Colapinto, Paul Aron en Jack Doohan) niet goed genoeg zijn en er iemand van buitenaf moet komen. Zoals inmiddels duidelijk is, kan het team uit meer dan genoeg coureurs kiezen eind 2026 die van buitenaf kunnen komen om het team te versterken.

