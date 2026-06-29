Russell tegen Verstappen: 'Ik zag jouw naam en die van Hamilton constant wisselen'
Russell tegen Verstappen: 'Ik zag jouw naam en die van Hamilton constant wisselen'Maak ons je Google-favoriet
George Russell won de Grand Prix van Oostenrijk en zag Max Verstappen als nummer twee over de finish komen. Na de race fristen beide heren zich even op in de welbekende Cooldown Room en daar liet Russell weten dat hij het gevecht tussen Verstappen en Lewis Hamilton op z'n dashboard kon volgen.
Terwijl Russell aan de leiding ging, werd er op de Red Bull Ring hard gevochten om de overige posities kort achter hem. Zowel Hamilton, Verstappen als Kimi Antonelli maakten in bepaalde delen van de website nog kans op de tweede of derde stek. Het resulteerde soms dan ook in harde gevechten, zoals die tussen Verstappen en Hamilton - die elkaar tot twee keer toe tegenkwamen op de baan. Russell wist niet precies wat er gaande was achter hem, maar zag op zijn dashboard wel dat Hamilton en Verstappen constant aan het stuivertje wisselen waren. Dit verklaarde hij na afloop van de race aan Verstappen in de Cooldown Room.
Verstappen en Russell in gesprek in Cooldown Room
Terwijl Verstappen het zweet nog van zijn voorhoofd aan het vegen was met een handdoek, werden in de Cooldown Room al de beelden getoond van het heftige gevecht tussen hem en Hamilton. Russell zat al aandachtig naar de beelden te kijken en reageerde met een lach: "Er waren zoveel ronden dat ik op mijn dashboard keek om te zien wie er achter mij zat en het zei steeds: HAM, VER, HAM, VER, HAM, VER.." Verstappen reageerde daarop door te stellen dat het inderdaad een paar ronden stuivertje wisselen was. "Ja, dat geloof ik", besloot Russell. Bekijk de beelden van dit moment in de Cooldown Room hieronder.
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