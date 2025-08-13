close global

Max Verstappen in Hungary

Waterpistool verrast Verstappen tijdens zomerstop

Waterpistool verrast Verstappen tijdens zomerstop

Redactie
Max Verstappen in Hungary

De zomerstop is in volle gang, en dat betekent dat er even niet gedacht hoeft te worden aan de competitieve wereld van de Formule 1. Max Verstappen heeft de vakantieperiode aangegrepen om tijd door te brengen met familie en vrienden, en wordt in de avonduren getrakteerd op een waterballet.

Verstappen gaat de zomerstop in als nummer drie van het klassement. Red Bull Racing heeft voorlopig geen wagen die de MCL39 kan afstoppen, en het team lijkt zich rustig te richten op het nieuwe seizoen. De laatste updates kwamen volgens Helmut Marko in Hongarije aan, en hoewel de Hungaroring de wagen simpelweg niet zo goed ligt, lijkt er voorlopig geen echt perspectief op beterschap. Wel heeft het team een nieuwe teambaas aan het roer in de persoon van Laurent Mekies, die hoopt op een andere manier dan zijn voorganger, Christian Horner, weer aan de top te komen.

Waterpret

Na die turbulente periode is Verstappen wel toe aan wat zomerpret. De Nederlander zit rustig te tafelen wanneer hij plots wordt overvallen door een waterpistool. Dat schiet er flink op los, waarbij ook de viervoudig kampioen niet wordt gespaard.

