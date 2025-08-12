Na veertien Grands Prix hebben de teams even de tijd om een stapje terug te doen. De zomerstop is namelijk aangebroken en dat betekent veel waterpret en zon en dat allemaal met vrienden en familie.

Hoewel er drie weken zit tussen de Grand Prix van Hongarije en de race op Zandvoort, is de pauze voor de teams officieel twee weken. Die periode moet echter wel van tevoren al worden doorgegeven aan de FIA, zodat teams niet met de data zouden kunnen gaan sjoemelen. De fabrieken liggen stil en dat betekent dat er niets anders op zit, dan even te genieten van de zomer.

Artikel gaat verder onder video

Max Verstappen geniet van zomerzon met Kelly Piquet

Max Verstappen is samen vriendin Kelly Piquet, diens dochter Penelope en de gezamenlijk dochter Lily gespot met vrienden.

where’s waldo 2025 holiday edition .. hi max! pic.twitter.com/9Gc7BFxMrs — nini (@SCUDERIAFEMBOY) August 10, 2025

Pierre Gasly was nog even in Boedapest gebleven nadat de race in Hongarije werd afgevlagd.

@insta PierreGasly

George Russell heeft ook het water opgezocht.

George Russell is just like that. 🏄



Via Carmen Mundt pic.twitter.com/qZcTB8wgx3 — Motorsport (@Motorsport) August 11, 2025

Lando Norris bezocht samen met zijn vriendin Ibiza. Alles lezen over de vriendin van de McLaren-coureur? Klik hier!

Lando Norris and Margarida Corceiro are enjoying the summer break in Ibiza. ❤️#F1 #LandoNorris pic.twitter.com/fHo7fIvryU — Sportskeeda Pit Stop (@SKPitStop) August 11, 2025

Lewis Hamilton is met zijn trouwe viervoeter op pad gegaan.

Lewis & Roscoe summer break update! 🫶🏽🥹 pic.twitter.com/x6ms63UqHA — deni (@fiagirly) August 11, 2025

Ook Alexander Albon bleef nog even in Hongarije hangen.

De klassementsleider doet het ook even rustig aan.

Gerelateerd