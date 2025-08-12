Zo ziet de zomerstop er voor de Formule 1-coureurs uit
Zo ziet de zomerstop er voor de Formule 1-coureurs uit
Na veertien Grands Prix hebben de teams even de tijd om een stapje terug te doen. De zomerstop is namelijk aangebroken en dat betekent veel waterpret en zon en dat allemaal met vrienden en familie.
Hoewel er drie weken zit tussen de Grand Prix van Hongarije en de race op Zandvoort, is de pauze voor de teams officieel twee weken. Die periode moet echter wel van tevoren al worden doorgegeven aan de FIA, zodat teams niet met de data zouden kunnen gaan sjoemelen. De fabrieken liggen stil en dat betekent dat er niets anders op zit, dan even te genieten van de zomer.
Max Verstappen geniet van zomerzon met Kelly Piquet
Max Verstappen is samen vriendin Kelly Piquet, diens dochter Penelope en de gezamenlijk dochter Lily gespot met vrienden.
Pierre Gasly was nog even in Boedapest gebleven nadat de race in Hongarije werd afgevlagd.
George Russell heeft ook het water opgezocht.
Lando Norris bezocht samen met zijn vriendin Ibiza. Alles lezen over de vriendin van de McLaren-coureur? Klik hier!
Lewis Hamilton is met zijn trouwe viervoeter op pad gegaan.
Ook Alexander Albon bleef nog even in Hongarije hangen.
De klassementsleider doet het ook even rustig aan.
