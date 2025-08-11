close global

Doornbos ziet Red Bull erg afhankelijk worden van Verstappen: 'Als Max er niet zou zijn...'

Volgens Robert Doornbos is Red Bull Racing tegenwoordig wel erg afhankelijk geworden van Max Verstappen. De Nederlander gaf in Hongarije aan dat hij komend jaar nog bij Red Bull Racing zal rijden, maar het team zal zich volgens de Rotterdammer ieder jaar afvragen of de viervoudig kampioen niet toch zomaar vertrekt.

Aan de mogelijke transfergeruchten kwam tijdens het raceweekend in Hongarije een einde. Verstappen verklaarde namelijk dat hij ‘gewoon’ komend jaar onder de vlag van het Oostenrijkse team zal racen. Daarmee zit de Nederlander simpelweg zijn contract uit, waarvan hij enkele weken geleden zijn toekomst nog in het midden had gelaten. Toto Wolff sprak namens Mercedes met de viervoudig kampioen, maar uiteindelijk besloot Verstappen te blijven bij Red Bull.

Nieuwe koers onder leiding van Mekies

Het Oostenrijkse team heeft met Laurent Mekies een nieuwe kapitein aan boord, die de renstal op een andere manier terug aan de top wil krijgen dan voormalig teambaas Christian Horner dat deed. Mekies beschikt over de technische kennis en onder zijn leiding heeft Red Bull Racing de afgelopen twee jaar flinke stappen gezet.

'Red Bull zonder Verstappen is middenmotor'

Doornbos legt in The Pit Talk Podcast uit dat Verstappen niet heeft gezegd dat hij tot 2028 bij Red Bull blijft, maar alleen dat hij komend seizoen een Red Bull-coureur is. "De verbintenis met Red Bull loopt nog tot en met 2028. Dus ieder jaar vraagt Red Bull zich af: gaat hij weg of niet?", wijst hij op de onzekerheid voor het team. "In feite runt hij de hele organisatie. Als Max vertrekt en ze hebben nog een Yuki-type coureur, dan rijdt het team in de middenmoot of zelfs helemaal achteraan. Yuki is niet slecht, maar hij is ook geen Verstappen," aldus Doornbos.

