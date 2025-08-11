Over enkele weken strijkt het Formule 1-circus neer in de thuishaven van Max Verstappen, Circuit Zandvoort. Voor vele Nederlandse fans het hoogtepunt op de Formule 1-kalender en zo ook voor Verstappen zelf. Hij vertelt wat hij zo mooi vindt aan de race op eigen bodem.

De Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort is natuurlijk voor alle Nederlandse fans hét hoogtepunt op de Formule 1-kalender en over enkele weken is het weer tijd voor het enorme racefeest in Noord-Holland. Honderdduizenden racefans zullen van 29 tot en met 31 augustus de weg zoeken naar het kleine badplaatsje aan de kust van de Noordzee en het belooft dan ook weer één groot spektakel te worden. Verstappen zal onder toezicht van het fanatieke thuispubliek gaan proberen om de overwinning te pakken in de één-na-laatste race op Zandvoort.

Mooie momenten

In Hongarije blikt Verstappen voor de camera van Viaplay alvast vooruit op de eerste race na de zomerstop. Hij krijgt de vraag of de race in de duinen ook voor hem één van de hoogtepunten van het jaar is: "Ja absoluut. Natuurlijk mijn thuiscircuit. Ik heb daar altijd mooie momenten beleefd, dus daar kijk ik natuurlijk naar uit. Meteen na de zomerstop volle bak erop, dat is wel mooi", zo vertelt Verstappen vanuit Boedapest.

Juiste kleur oranje

Later legt hij uit wat hij allemaal precies zo mooi vindt aan de Grand Prix van Nederlander in Zandvoort: "Het rijden zelf, voor mij in ieder geval. Alle fans na het circuit met zoveel oranje. De juiste kleur oranje. Dat blijft natuurlijk altijd heel bijzonder om te zien. Wat ook zo leuk is aan Zandvoort, is dat je zó dichtbij het circuit staat op heel veel plekken. Dat is toch mooier dan een paar andere circuits waar je er toch iets verder vanaf zit."

