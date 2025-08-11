close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Verstappen celebrates pole at Silverstone

Verstappen blikt alvast vooruit op Zandvoort: "De juiste kleur oranje"

Verstappen blikt alvast vooruit op Zandvoort: "De juiste kleur oranje"

Verstappen celebrates pole at Silverstone

Over enkele weken strijkt het Formule 1-circus neer in de thuishaven van Max Verstappen, Circuit Zandvoort. Voor vele Nederlandse fans het hoogtepunt op de Formule 1-kalender en zo ook voor Verstappen zelf. Hij vertelt wat hij zo mooi vindt aan de race op eigen bodem.

De Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort is natuurlijk voor alle Nederlandse fans hét hoogtepunt op de Formule 1-kalender en over enkele weken is het weer tijd voor het enorme racefeest in Noord-Holland. Honderdduizenden racefans zullen van 29 tot en met 31 augustus de weg zoeken naar het kleine badplaatsje aan de kust van de Noordzee en het belooft dan ook weer één groot spektakel te worden. Verstappen zal onder toezicht van het fanatieke thuispubliek gaan proberen om de overwinning te pakken in de één-na-laatste race op Zandvoort.

Mooie momenten

In Hongarije blikt Verstappen voor de camera van Viaplay alvast vooruit op de eerste race na de zomerstop. Hij krijgt de vraag of de race in de duinen ook voor hem één van de hoogtepunten van het jaar is: "Ja absoluut. Natuurlijk mijn thuiscircuit. Ik heb daar altijd mooie momenten beleefd, dus daar kijk ik natuurlijk naar uit. Meteen na de zomerstop volle bak erop, dat is wel mooi", zo vertelt Verstappen vanuit Boedapest.

Juiste kleur oranje

Later legt hij uit wat hij allemaal precies zo mooi vindt aan de Grand Prix van Nederlander in Zandvoort: "Het rijden zelf, voor mij in ieder geval. Alle fans na het circuit met zoveel oranje. De juiste kleur oranje. Dat blijft natuurlijk altijd heel bijzonder om te zien. Wat ook zo leuk is aan Zandvoort, is dat je zó dichtbij het circuit staat op heel veel plekken. Dat is toch mooier dan een paar andere circuits waar je er toch iets verder vanaf zit."

Gerelateerd

Mercedes Formule 1 Verstappen Nederland Hongarije Circuit Zandvoort
Verstappen en Piquet met vriendengroep op zomervakantie
Max Verstappen

Verstappen en Piquet met vriendengroep op zomervakantie

  • Vandaag 11:13
Bortoleto vertelt over vriendschap met Verstappen:
Max Verstappen

Bortoleto vertelt over vriendschap met Verstappen: "We komen elkaar online tegen"

  • Gisteren 19:54

Net binnen

George Russell

Russell behandelt rol als GPDA-voorzitter: "Misselijkmakend om te zien"

  • 3 minuten geleden
Max Verstappen

Fittipaldi zou Verstappen als eerste vastleggen: "Hij presteert op een ander niveau"

  • 1 uur geleden
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

Olav Mol en Jack Plooij kiezen top vijf coureurs uit eerste seizoenshelft | F1 Shorts

  • 1 uur geleden
  • 44
Max Verstappen

Verstappen komt op gelijke hoogte met Jim Clark bij zege in Zandvoort

  • 2 uur geleden
  • 1
Red Bull Racing

Doornbos ziet Red Bull erg afhankelijk worden van Verstappen: 'Als Max er niet zou zijn...'

  • 3 uur geleden
Zandvoort

Verstappen blikt alvast vooruit op Zandvoort: "De juiste kleur oranje"

  • 3 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
500.000+ views

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022

  • 1 augustus
 Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
250.000+ views

Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'

  • 27 juli
 Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
200.000+ views

Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor

  • 28 juli
 Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit
150.000+ views

Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit

  • 28 juli
 Familievriend deelt reden voor ontslag Horner:
150.000+ views

Familievriend deelt reden voor ontslag Horner: "Het was een gerichte aanval van Red Bull"

  • 22 juli
 Antonelli in zak en as: 'Ik vergroot de problemen door de manier waarop ik rij'
150.000+ views

Antonelli in zak en as: 'Ik vergroot de problemen door de manier waarop ik rij'

  • 26 juli

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x