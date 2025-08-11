Na de Grand Prix van Hongarije is de zomerstop ingegaan en mogen teams en coureurs even niks doen aan de auto van dit jaar. Soms is er de nodige onduidelijkheid over hoe deze zomerstop precies in zijn werk gaat. Valtteri Bottas legt het nu uit.

De zomerstop is een verplichte vakantie van 14 dagen voor alle F1-teams en de betrokken fabrieken. Deze worden via artikel 24 en 25 van het sportief reglement opgelegd. Deze periode van twee weken moet in juli en augustus worden opgenomen. In het geval van 2025 gebeurt het tussen het eerste en laatste weekend van augustus, wanneer er geen wedstrijden zijn. Na de debrief in Hongarije nemen de teams een welverdiende pauze tot de derde week van deze zogeheten shutdown. Dan beginnen ze aan de voorbereidingen op Zandvoort.

Bottas legt uit

Vaak is er de nodige verwarring over hoe deze zomerstop qua regels en gebruiken precies in zijn werk gaat. Het team van Mercedes biedt echter een oplossing aan in de richting van fans die geen zin hebben om zelf onderzoek te doen of alle regelboeken door te spitten naar de manier waarop er zomerstop wordt gehouden: Bottas legt het - geheel op eigen wijze - precies in geuren en kleuren uit aan het Formule 1-publiek.

