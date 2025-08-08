Helmut Marko heeft onthuld wanneer Red Bull Racing een beslissing gaat nemen over de drie andere stoeltjes die het nog beschikbaar heeft voor het F1-seizoen 2026, naast Max Verstappen.

Nu Red Bull duidelijkheid heeft over de toekomst van Verstappen, kan het zich gaan focussen op 2026 en de drie andere stoeltjes die gevuld moeten worden. De teamgenoot van Verstappen is er, sinds het vertrek van Daniel Ricciardo, niet of amper in geslaagd om Verstappen te ondersteunen voorin. Sterker nog: Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Perez, Liam Lawson en nu ook Yuki Tsunoda komen niet in de buurt van wat de Nederlander laat zien.

Marko over beslissing Red Bull over drie andere stoeltjes

Marko stelt tegenover F1Insider dat de prestaties van zowel Tsunoda bij Red Bull Racing als Isack Hadjar en Liam Lawson bij Racing Bulls en F2-coureurs als Arvid Lindblad pas na de zomerstop onder de loep genomen worden binnen Red Bull en niet daarvoor al. "Onze coureursbeoordeling vindt traditioneel plaats na de zomerstop. Op dit moment ligt alles nog open. We kijken naar prestaties – zowel positieve als negatieve." Een beslissing zal dus pas na de zomerstop vallen.

Lindblad ook een optie?

Een coureur die de keuze voor 2026 nog wat lastiger maakt, is dus Lindblad. De coureur rijdt momenteel in F2, maar is sinds deze zomer ook volgens de reglementen een coureur die in F1 zou kunnen rijden. De vraag is of hij in 2026 de kans krijgt bij Racing Bulls of wellicht zelfs al Red Bull. Dat laatste lijkt wel erg enthousiast, aangezien zelfs coureur als Verstappen en Sebastian Vettel eerst ervaring opdeden bij het zusterteam van Red Bull.

