Robert Doornbos was één van de analisten die er sterk van overtuigd was dat Max Verstappen komend jaar voor Mercedes zou gaan rijden. De Rotterdammer legt in de Pit Talk-podcast uit dat hij dat niet zomaar zei en dat hij een overstap eigenlijk vrij logisch zou vinden.

De afgelopen maanden ging het veel over de toekomst van Verstappen bij Red Bull Racing. Dat onderwerp kwam pas ter sprake toen George Russell aangaf dat hij nog even moest wachten op zijn contractverlenging, omdat Mercedes met de Nederlander in gesprek was. Doornbos verklaarde begin dit jaar al dat Verstappen zou vertrekken, en hoewel de viervoudig kampioen een contract heeft dat hem tot en met 2028 bij Red Bull houdt, kwam de Nederlander pas in Hongarije met uitsluitsel. Ook Toto Wolff heeft inmiddels toegegeven dat er gesprekken plaatsvonden.

Grote onzekerheid over 2026

Doornbos wijst in de podcast op de grote onzekerheden voor volgend jaar: "Om eerlijk te zijn: niemand weet wie het beste pakket zal hebben in 2026. Alle informatie die mij ter ore is gekomen, is dat er gesprekken waren tussen het management van Verstappen en Mercedes. Dat vond ik wel logisch, dat hij zou gaan verhuizen. Wetende dat dominantie niet voor altijd is; succes is er ook niet voor altijd. Succes komt en gaat."

'Verrassing dat Verstappen niet voor Mercedes koos'

Daarnaast was de situatie bij Red Bull niet rooskleurig: "Met alle onrust binnen het team, de teambaas die ontslagen werd en sleutelpersonen die vertrokken bij de organisatie, is mijn gevoel dat Red Bull binnenkort nog steeds niet zal terugkeren naar de top. Vandaar dat het voor mij een verrassing was dat hij niet koos voor Mercedes, waarvan ik dacht dat het zou gebeuren voor 2026. Tegelijkertijd is een contract een contract."

