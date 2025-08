Red Bull Racing maakte een van haar slechtste races ooit mee tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije. Het idee om onderdelen van de beter presterende Racing Bulls te gebruiken en op de RB21 te zetten, wordt uitgesloten. Teambaas Laurent Mekies legt uit waarom.

Verstappen kwalificeerde zich als achtste en leek eventjes op weg naar een topvijffinish op de Hungaroring. Helaas door de balansproblemen en het hoge bandenslijtage van de Red Bull moest de Limburger noodgedwongen een tweede pitstop maken en dus viel hij weer wat terug. Hij werd bijna op een ronde gezet door de McLarens en finishte achter de Aston Martins, de Sauber van Gabriel Bortoleto en zelfs de Racing Bulls van Liam Lawson. Hij pakte met P9 slechts 2 puntjes voor het kampioenschap, waar hij nu een achterstand van bijna honderd punten heeft op Oscar Piastri en Lando Norris.

Verschil tussen de auto's is te groot

Mekies werd door Sky Sports gevraagd of Red Bull niet onderdelen van de Racing Bulls kon gebruiken om meer prestaties uit de RB21 te halen, maar de Fransman sluit dat idee uit. "Ik denk dat het een terechte vraag is, maar elke auto is op een eigen manier ontstaan", legde hij uit. "Door hoe de auto's [over de jaren heen] zijn ontwikkeld, is het verschil te groot om iets van de ene auto op de andere auto te zetten. Zo gaat dat in de Formule 1 tegenwoordig."

Tien onafhankelijke teams

"Er zijn tien onafhankelijke teams", vervolgde Mekies. "Ze hebben allemaal hun eigen ideeën wat betreft de ontwikkeling, de problemen die ze onderweg tegenkomen, welke richting je uiteindelijk op gaat om het op te lossen. En dan is er niks wat je van de ene auto op de ander kan zetten. Het gaat er echt om hoe ze vanaf het begin zijn ontwikkeld."

Mochten Red Bull en Racing Bulls wel nauw samenwerken op bepaalde vlakken, dan gaat de FIA daar in 2026 een stokje voor steken. Alle IT-systemen moeten gescheiden worden, zodat geen enkel ontwerp gedeeld kan worden, en er komt ook een fysieke scheiding.

