Gabriel Bortoleto sprak na de Grand Prix van Hongarije, waar hij een geweldig gevecht had met Max Verstappen, over een race die aanvoelde als een droom. De Sauber-coureur moest alles uit de kast halen om de Red Bull-coureur achter zich te houden, maar met een indrukwekkende zevende tijd in de kwalificatie had Bortoleto een uitstekend uitzicht op een puntenfinish in de race.

De race bood de Braziliaan de kans om zich te meten met enkele van de grootste namen in de sport, waaronder manager en mentor Fernando Alonso en de Nederlander. "Een tweevoudig wereldkampioen, een viervoudig wereldkampioen, en ik ertussenin: het is gewoon ongelofelijk dat ik dit al mag meemaken in mijn debuutseizoen, en dan ook nog tegen deze jongens vechten", vertelde hij tegenover Motorsport.com. Met beide coureurs heeft hij een goede band; zo maakt hij deel uit van het managementteam van Alonso en simracet hij soms met Verstappen.

Gewoon mijn best gedaan

Uiteindelijk moest hij zich, ondanks die persoonlijke banden met zowel Alonso als de viervoudig wereldkampioen, laten zien wat hij kon. "Ik heb gewoon mijn best gedaan. Ik probeerde hem [Verstappen] achter me te houden, maar dat is niet makkelijk. Hij was echt aan het vliegen op dat moment en zette me flink onder druk. Fernando remde veel af en eerlijk gezegd was het heel leuk om tegen hem te vechten." De intense strijd droeg bij aan de opmars van Sauber, dat inmiddels zevende staat in het constructeurskampioenschap. Het team heeft recent een reeks updates doorgevoerd die hun prestaties verbeterd hebben.

Heel tevreden

Met zijn beste F1-resultaat tot nu toe, kijkt de Sauber-coureur tevreden terug op de race. "Ik ben supertevreden", aldus Bortoleto. "Ik had niet meer tevreden kunnen zijn dan dit. Ik denk dat dit het beste resultaat is dat we konden behalen. Meer dan dit, ja, dan moet je geluk hebben - of iemand crasht of er gebeurt iets geks. Ik denk dat we echt het maximale uit de auto hebben gehaald, misschien zelfs meer. Ik haalde Lance [Stroll] in de eerste ronde in en we weten dat de Aston dit weekend een goed tempo had." Met die prestatie gaat hij de zomerstop in met een positieve blik op de rest van het seizoen en is Bortoleto inmiddels misschien wel de meest verrassende naam van dit seizoen.