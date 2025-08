Lewis Hamilton (40) maakt zichtbaar een moeilijke periode door bij Ferrari. De Brit worstelt met zichzelf en de auto en kwam tijdens de Grand Prix van Hongarije niet verder dan de twaalfde plaats. De uitspraken die hij dit weekend deed over zijn toekomst, zorgen voor vraagtekens. Is hij er wel bij in Zandvoort na de zomerstop?

Hamilton zit er doorheen. De zevenvoudig wereldkampioen is even helemaal klaar met de Formule 1. Toen hij dit jaar begon aan zijn nieuwe avontuur bij Ferrari, had hij zich de eerste seizoenshelft duidelijk anders voorgesteld. Hij doet niet alleen niet mee voor het kampioenschap, ook is hij mijlenver verwijderd van de prestaties van teamgenoot Charles Leclerc. Zowel op de zaterdag als op de zondag moet hij het vaak afleggen tegen de Monegask. In Hongarije kon het contrast bijna niet groter: Leclerc stond op pole, terwijl Hamilton niet verder kwam dan plek twaalf, een positie die hij ook tijdens de hoofdrace niet wist te verbeteren. Hamilton sprak op de Hungaroring dan ook enkele zorgwekkende woorden.

Artikel gaat verder onder video

Keert Hamilton 'gewoon' terug tijdens Dutch GP?

Na de kwalificatie op zaterdag stelde Hamilton al dat hij "compleet waardeloos" is en dat "Ferrari misschien maar een andere coureur moet nemen". Op zondag was zijn toon na de race niet veel beter. Hij zei zich "hetzelfde" te voelen als op zaterdag. "Ik heb niets anders te zeggen", zo stelde hij, om daar vervolgens aan toe te voegen dat hij heel erg uitkeek naar de zomerstop. Vervolgens kreeg Hamilton van de pers de vraag of hij kon bevestigen dat hij gewoon aanwezig zal zijn in Zandvoort als het seizoen daar eind augustus weer wordt hervat. Hamilton gaf een twijfelachtig antwoord. "Ik kijk ernaar uit om terug te komen... Hopelijk kom ik terug, ja", zo klonk het weinig overtuigend.

In een ander interview zei Hamilton echter dat hij de zomerstop ging gebruiken om sterker terug te komen. Hij zei ook dat men hem nog niet moet afschrijven en dat de strijd nog niet gestreden is. Hamilton lijkt dus niet serieus te overwegen een pauze in te lassen of iets dergelijks.

Gerelateerd