De Formule 1 staat, met nog minder dan een half seizoen te gaan, aan de vooravond van de grootste regelwijzigingen die we in tijden hebben gezien. Zowel de motoren als de aerodynamica worden aangepakt. Volgens Olav Mol gaan we volgend seizoen behoorlijk wat missen ten opzichte van dit jaar.

In 2022 ging de Formule 1 een nieuw tijdperk in met de nieuwe aerodynamische regels en inmiddels staan de gloednieuwe motorreglementen alweer voor de deur. Vanaf 2026 gaan de reglementen op de schop en gaan we weer een nieuw tijdperk in de koningsklasse tegemoet. De auto's moeten in ieder geval een stuk kleiner en beweeglijker worden, iets waar de laatste seizoenen steeds vaker om geroepen wordt. Bovendien wordt de DRS vervangen door een nieuw 'Manual Override Mode'-systeem en zijn er nog verschillende andere belangrijke veranderingen in de power unit aangebracht.

Gaten tussen teams

De laatste twee races lieten inderdaad zien dat de grote auto's van dit jaar voor steeds minder spektakel op de baan zorgen, daar het inhalen ontzettend moeilijk is. Dit ook mede door het moeilijk volgen in vuile lucht. Toch vraagt Mol zich in het Race Café af of het allemaal wel echt zoveel beter wordt: "Over McLaren: als je de kwali-pace bekijkt, zijn ze vier tienden sneller dan Ferrari, 0.43 sneller dan Red Bull en 0.45 sneller dan Mercedes. Red Bull en Mercedes staan daar heel dicht bij elkaar. Op racepace staat Ferrari op 0.28, maar dan is Mercedes weer nét iets sneller dan Red Bull. Dan hebben we het over de long runs", zo introduceert hij zijn verhaal.

Weinig marge

De commentator vervolgt: "Zij [McLaren] zijn écht los. De rest zit nog echt met elkaar te pieren op één honderdste of twee honderdsten om de pace eruit te halen. Dat is de vertaling van het veld van 2025. Het einde van de reglementen. We gaan dit zó missen volgend jaar. Iedereen die een ieniemienie foutje maakt, staat ineens niet meer in de top tien. Iedereen die net zijn afstelling niet goed heeft, heeft ineens een probleem. Dat gaan we niet meer zien volgend jaar."

