Volgens Rudy van Buren blijft het nauwe werkvenster van de RB21 voor problemen zorgen bij Max Verstappen en Yuki Tsunoda. Afgelopen weekend in Hongarije waren de weersomstandigheden veranderlijk, en dat maakte het klusje voor Red Bull Racing er niet makkelijker op, zo legt hij uit in VROOOOOM: F1 Samenvatting.

Het hele weekend in Hongarije liep Red Bull Racing achter de feiten aan. Normaliter kan het Oostenrijkse team een slechte vrijdag nog ombuigen naar een oké weekend. Toch was dat op de Hungaroring niet het geval, en vaak wordt gedacht dat de simulator daarin wellicht tekortschiet. Van Buren benadrukt in het programma dat de simulator slechts een onderdeel is van het grotere geheel. "Die sim is een tool om het laatste bij te schaven, niet om problemen op te lossen die al het hele jaar met de auto spelen." Red Bull krijgt het maar mondjesmaat voor elkaar om het juiste werkvenster te vinden. "Als die sim het gouden ei was, dan was het allang voor elkaar geweest. Er zijn fundamentele dingen die op bepaalde circuits naar boven komen, en dit is een circuit waar dat heel pijnlijk duidelijk wordt."

Hungaroring ligt RB21 niet

Daarnaast is dit jaar al een aantal keren gebleken dat de RB21 op circuits met veel hogesnelheidsbochten goed uit de voeten kan, zoals bijvoorbeeld in Spa, maar ook op Suzuka. "Er zit natuurlijk een speedrange in die auto in de bochten, waarin hij gewoon moeilijk uit de verf komt. De auto is heel goed in de highspeed, dat zie je ook." De Hungaroring beschikte alleen niet over veel van die bochten. "Alleen hier is bijna het hele circuit in het gebied waar de balans er niet is. Tel daarbij op dat je hoort: 'ik glij op vier wielen'. Dat klinkt al iets meer als: 'de banden doen niet wat ze moeten doen'. Dan wordt het gewoon een heel moeilijk weekend, gelijk al."

Werkvenster RB21

Vooral op zaterdag was Verstappen aan het worstelen en Red Bull kreeg de wagen niet in het juiste venster. "Iedereen zegt: die auto heeft een hele kleine sweetspot. Dat zie je natuurlijk ook tijdens de kwalificatie. Het gaat van onderstuur naar overstuur. Tel daarbij op dat die baantemperatuur tien graden zakt, de wind komt uit een andere richting, ook harder ineens. Als je dan al zo'n klein window hebt, dan wordt het zo moeilijk om het goed te krijgen." Toch is de potentie volgens Van Buren wél aanwezig: "Als ze 'm goed krijgen, dan staat-ie er en kan Max zijn ding doen."

