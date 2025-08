Tijdens de Hongaarse Grand Prix was er enige wrijving tussen Charles Leclerc en George Russell. De Brit klaagde via de radio over de rijstijl van de Ferrari-coureur en beweerde dat deze aan het bewegen was tijdens het remmen. Ondanks de klachten van de Mercedes-coureur, kreeg Leclerc slechts een tijdstraf van vijf seconden, die geen rol meer speelde in de einduitslag.

Russell vermoedde bovendien dat er iets niet klopte met de auto van Leclerc, mogelijk door een chassisprobleem dat de Ferrari-rijder zelf aangaf. Leclerc reageert nu op de situatie en benadrukt dat hij op de limiet reed, maar binnen zijn eigen rijstijl bleef. "Ik wist dat ik op de limiet zat. Ik heb er niet veel van te zeggen. Ik voelde dat ik bewoog vóór het remmen en daarna remde ik, mijn auto richting de apex sturend, zoalsik normaal doe," legt hij uit. De Monegask hekelt ook het geklaag van Russell: "Ik kan me voorstellen dat George zich op de radio behoorlijk luidruchtig uitspreekt, dat wel vaker het geval.”

Artikel gaat verder onder video

Russell en Leclerc

De stewards zagen dat Leclerc's auto richting de Brit bewoog op het rechte stuk en nogmaals tijdens het remmen, wat bijna tot een botsing leidde. Hoewel beide bewegingen als onregelmatig werden beschouwd, werd er gekozen voor een mildere straf omdat Russell zonder contact kon inhalen. De Mercedes-rijder was tijdens de race al in de veronderstelling dat er "iets niet klopte" bij Leclerc, die in het begin nog het tempo aanvoerde.

Russell blijft bij zijn punt

Russell blijft echter bij zijn punt dat Leclerc een straf verdiende. "Op het rechte stuk met 330 km/u duik je de bocht in. Je zit al op de limiet van de grip van je auto. Je kunt niet zomaar remmen en sturen om iemand te ontwijken, omdat je al op de limiet van die grip zit." Uiteindelijk eindigde de Brit als derde, terwijl de Ferrari-coureur als vierde over de finish kwam na eerder in de race aan de leiding te hebben gelegen. Russell is na afloop tevreden met zijn podiumplaats, zeker gezien de recente prestatieschommelingen van Mercedes.