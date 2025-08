Lando Norris heeft de F1 Grand Prix van Hongarije op zijn naam geschreven. De Brit moest aan het einde Oscar Piastri van zich afhouden, iets waar hij in slaagde. Na afloop was hij dan ook heel tevreden met het resultaat.

Na afloop van de race reageert Norris op zijn zege in Hongarije. "Ik ben op. Het was lastig. Ik was niet van plan een éénstopper te doen, maar na de eerste ronde was dat de enige optie. Zeker de laatste stint was lastig, ik reed toen echt voluit. Het voelt wel goed en dit is het perfecte resultaat voor ons. Ik dacht niet dat het ons de zege op ging leveren. Ik dacht dat het genoeg zou zijn voor P2. We hadden een goed tempo, zelfs achter Russell tijdens de eerste stint. Als ik schone lucht had, dan zou het wellicht kunnen. Het is een gok, maar je hebt ook een foutloze race en een goede strategie nodig."

Artikel gaat verder onder video

Norris blij met duels met Piastri

Norris stelt dat hij geniet van de duels met Piastri, zowel op de baan als in het kampioenschap. "Ik denk dat het zo spannend is, dat het lastig is om het momentum te hebben. We vechten hard. Het is leuk, spannend en lastig om tegen hem te racen. Ook P1 en P2 is top, de tweehonderdste zege van McLaren in F1. Hij deed zijn best, maar ik kon nog net de voorsprong behouden. Ik kijk uit naar meer van dit soort duels"

Gerelateerd