Russell reageert op podium en bijna-crash met agressieve Leclerc in Hongarije

George Russell (27) sloot de Grand Prix van Hongarije af met een podiumplaats, nadat hij als vierde aan de race was begonnen. Een verrassend resultaat, want zowel Ferrari als McLaren oogden sneller dit weekend. Russell was na afloop dan ook tevreden met het behaalde resultaat.

Russell begon als vierde aan de race op de Hungaroring, maar richting het einde van de wedstrijd wist hij - na een heftig gevecht - voorbij te gaan aan Charles Leclerc. Dit ging echter niet zonder slag of stoot, want de Ferrari-coureur gaf zich niet zomaar gewonnen. Hij leek tot twee keer toe te bewegen onder het remmen, iets waar Russell woedend over was op de boordradio. Na afloop van de race was hij echter een stuk milder en was hij vooral blij dat er geen crash volgde. "Ik ben blij dat ik er ongeschonden doorheen kwam en door kon racen", zo zei hij bij de gridinterviews.

Russell blij met podium in Hongarije

Russell zei verder dat het resultaat van vandaag weer wat hoop gaf, aangezien Mercedes de laatste weken weer wat meer begon te kwakkelen. Met de zomerstop voor de deur, is een podiumplek een goede afsluiter. "Ja, ik ben heel blij met de race van vandaag. Ik denk dat de kwalificatie gisteren enigszins verrassend was, net als het hele weekend eigenlijk. Dus ik ben blij met het podium", zo zei de Brit in zijn eerste korte reactie op de race.

GEORGE PUTS IT ON THE PODIUM IN HUNGARY! 🙌 pic.twitter.com/heG7zt1f3q — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) August 3, 2025

