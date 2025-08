Dr. Helmut Marko geeft toe dat ook hij even niet weet hoe de RB21 aan de praat kan worden gekregen. Max Verstappen kwam zaterdag niet verder dan P8 en Yuki Tsunoda werd in Q1 al uitgeschakeld.

Red Bull kwam met enkele updates afgereisd naar de Hungaroring. Toch hebben die nieuwe onderdelen nog niet voor een stap vooruit gezorgd. De achterstand op de McLarens is immens en het is juist Ferrari die met Charles Leclerc de poleposition heeft weten te veroveren. Verstappen moet vanaf P8, afgaande op de long runs, vooral naar achteren kijken.

Artikel gaat verder onder video

Juiste werkvenster RB21 niet te vinden

De adviseur van Red Bull Racing legt in gesprek met Motorsport.com uit dat het opnieuw niet lukte om het juiste werkvenster voor de banden te vinden: "We konden de auto maar niet in een window brengen waarin de banden werken. We waren zelfs sneller op gebruikte banden dan op nieuwe banden, dat is natuurlijk niet normaal."

Wel kijkt Marko op van de prestaties van Tsunoda. Hoewel de Japanner dus de kwalificatie zag eindigen in Q1, was de achterstand op Verstappen slechts één tiende: "Yuki zat er maar een tiende achter en heeft het niet gered. Daarna is het wel iets verbeterd en Max heeft het fantastisch gedaan, echt fantastisch. Dit is ook compleet nieuw voor ons. De hele kwalificatie konden we geen grip vinden."

Groot onbegrip

Technisch directeur Pierre Waché gaf op vrijdag al aan dat alles wat het team probeerde, niet werkte. Marko sluit zich daarbij aan: "Jammer genoeg moet ik toegeven dat alles wat we maar kunnen aanpassen of veranderen niet heeft gewerkt. We hebben de situatie wel iets verbeterd, maar we weten zelf eigenlijk niet waarom."

Gerelateerd