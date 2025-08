Daar waar ook bij de fans er veel aandacht was voor Charles Leclerc en zijn verrassende pole voor de F1 Grand Prix van Hongarije, waren vooral Lewis Hamilton, Max Verstappen, Yuki Tsunoda en Red Bull Racing het voornaamste gespreksonderwerp bij de fans.

Daar waar het hele weekend vooral McLaren domineerde, was het Leclerc die tot verrassing van iedereen - inclusief hijzelf - pole zou pakken door een fantastische tweede ronde in Q3. Piastri en Norris konden zichzelf niet genoeg verbeteren in hun tweede run. Verstappen kwam niet verder dan P8 en start zondag zelfs achter Gabriel Bortoleto van Sauber.

Fans reageren

Na de kwalificatie, en zelfs tijdens de sessie al, hadden de fans zoals altijd hun woordje klaar. Zo kreeg Leclerc logischerwijs veel lof, maar was er ook flink wat kritiek op Yuki Tsunoda - die uitviel tijdens Q1 - en herkende veel fans dat Verstappen in een erg lastige auto aan het rijden was. Zijn plek in Q3 werd zelfs gevierd. Lewis Hamilton, die elfde werd, kreeg ook de wind van voren.

Let's goooo Charles — Solo Milan (@solo_milan24) August 2, 2025

Yuki Tsunoda



- Closer than ever to Verstappen

- Q1 exit pic.twitter.com/6O1XNeZP7I — Holiness (@F1BigData) August 2, 2025

Absolutely bonkers! 🤯 Amazing stuff from Charles! — Scott (@ScottMightKnow) August 2, 2025

Too good for Hamilton — Salem☠️ (@web3_Salem) August 2, 2025

Holy moly Charles. What a lap — TheApexHound (@TheApexHound) August 2, 2025

0.1 behind verstappen and still out in Q1



pic.twitter.com/ogiUZ7bOIt — xilef (@f0rmulaswag) August 2, 2025

VERSTAPPEN IS IN Q3 IN THAT TRACTOR

pic.twitter.com/zryeeU5TgM — Clara (@Clapontt) August 2, 2025

Já da pra cravar?



BORTOLETO > VERSTAPPEN pic.twitter.com/jT6gcFGRff — miguel do peewee (@fernandemiguels) August 2, 2025

