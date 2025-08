Het is voorlopig een weekend op snel te vergeten voor het team van Red Bull Racing. In alle vrije trainingen is het team troosteloos terug te vinden in het middenveld en dus belooft een lastige kwalificatie én race. Teambaas Laurent Mekies is eerlijk en geeft aan dat er nog niks is opgelost.

Op vrijdag werd het met name voor Max Verstappen en Red Bull Racing een dag om snel te vergeten. De Red Bull-bolides waren niet vooruit te branden in Hongarije en dus was er een hoop werk aan de winkel in de nacht van vrijdag op zaterdag. Tijdens de derde vrije training werd echter pijnlijk duidelijk dat de inspanningen van het team weinig opgeleverd bleken te hebben. Wederom vonden we Verstappen en Yuki Tsunoda terug in het rechterrijtje van de tijdenlijst en dus belooft het een weekend te worden om snel te vergeten voor het team van Mekies.

Van alles geprobeerd

Na afloop van de derde training horen we Mekies over de problemen van zijn team en één ding is duidelijk: de situatie is allesbehalve gunstig: Het is erg moeilijk om de auto in het juiste werkvenster te krijgen, om Max en Yuki [Tsunoda] het juiste gevoel te geven. We hebben inmiddels al van alles geprobeerd om het tij te keren, maar het gevoel is vandaag eigenlijk hetzelfde gebleven: we vinden simpelweg geen grip. Het is ongemakkelijk, maar juist in zulke situaties leer je veel. We proberen veel tests uit te voeren om te begrijpen waar de limieten [van de auto] liggen, waar het aan het circuit ligt. Maar tot nu toe kunnen we zeggen dat we onze coureurs nog niet de auto hebben gegeven die ze willen", zo citeert Motorsport.com de Fransman.

Problemen nog niet opgelost

De kersverse teambaas van de Oostenrijkse formatie vertelt dat Verstappen en Tsunoda allebei een andere set-up van het team hebben meegekregen. Voorlopig tevergeefs: "We hebben inderdaad twee verschillende richtingen geprobeerd, zowel gisteren als vanochtend, om beter inzicht te krijgen. Vanaf de eerste ronde voelde het al niet goed. We hebben geëxperimenteerd, maar eerlijk gezegd: we hebben het nog niet opgelost." Om 16:00 uur begint de kwalificatie in Boedapest, waarin het team de schade hoopt te beperken.

