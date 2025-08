Dit is waarom Verstappen een handdoek uit zijn Red Bull gooide in Hongarije

Het is tot nu toe nog niet het weekend geweest van Max Verstappen. De coureur van Red Bull Racing kan nog niet tippen aan de rondetijden van de McLarens. Tijdens de tweede vrije training voor de F1 Grand Prix van Hongarije was er ook nog het opmerkelijke moment met de handdoek. Dit is wat er gebeurde met Towel Gate.

Het was geen verrassing dat Oscar Piastri en Lando Norris sneller waren dan wie dan ook op de vrijdag op de Hungaroring. Charles Leclerc zat er goed bij met de derde plek in beide sessies. Aston Martin was verbazingwekkend rap met Lance Stroll en Fernando Alonso op posities vier en vijf, respectievelijk, ondanks de rugproblemen van de laatstgenoemde. Verstappen kwam niet verder dan de negende plaats in VT1 en P14 in VT2. De viervoudig wereldkampioen heeft ongeveer een seconde achterstand op de McLarens.

Waarschuwing voor onveilige auto

Verstappen kreeg na de tweede sessie een onderzoek van de stewards aan zijn broek. Hij gooide namelijk een handdoek uit de Red Bull zo de baan op. De FIA deelde een formele waarschuwing uit aan het team, omdat ze Verstappen naar buiten hadden gestuurd in onveilige omstandigheden. "De handdoek kon mogelijk vast gaan zitten bij de pedalen, waardoor de volledige controle van de coureur over de auto verstoord kon worden", leest het rapport van de stewards. "[Verstappen] legde uit dat de handdoek vanuit zijn schoot naast de stoel was gegleden en het team was er niet van op de hoogte dat deze in de cockpit was gebleven."

De Nederlander probeerde de handdoek zo ver mogelijk van de racelijn te gooien. Beter dat het op de baan ligt dan in de auto, want als het bij de pedalen terechtkomt, kan dat ernstige gevolgen hebben. Sauber liet bijvoorbeeld op Monza in 1998 een stuk gereedschap achter in de auto van Johnny Herbert. Deze kwam vast te zitten onder het rempedaal, waardoor Herbert crashte.

Verstappen legde later aan de aanwezige media in Hongarije uit: "Het is gewoon zo'n handdoek waar je normaal gesproken je gezicht mee afdroogt, wanneer je terug in de garage bent, maar die lag dus nog in de auto, toen ik weer naar buiten ging. In plaats van dat het misschien tussen mijn voeten zou komen, wat gevaarlijk kan zijn, reed ik van de racelijn af en probeerde ik er zo veilig mogelijk van af te komen. De stewards begrepen dat volgens mij wel."

