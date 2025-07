Tim Mayer beschuldigde Mohammed Ben Sulayem eerder al van 'terreurbeleid' als president van de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), maar de nieuwe presidentskandidaat heeft nu verdere onthullingen gedaan over de gevolgen hiervan. Teams en coureurs in de Formule 1 zijn bang om nog iets te zeggen en dat vindt Mayer echt niet kunnen - tijd voor verandering dus.

Ben Sulayem is sinds eind 2021 de president van de FIA. De man uit Dubai kwam meermaals onder vuur te liggen om verschillende, dubieuze redenen, zoals het mogelijk persoonlijk ingrijpen op straffen - denk aan Fernando Alonso in Saoedi-Arabië in 2023 -, pogen de homologatie van een F1-circuit te blokkeren zoals in Las Vegas, en de macht van de ethische commissie van de autosportbond in te perken. Tim Mayer heeft onlangs aangekondigd dat hij zich kandidaat stelt voor eind dit jaar. Hij is al meer dan dertig jaar betrokken als onder andere vrijwilliger en stewards bij IMSA en de FIA, en geeft aan dat hij bij zijn woorden staat dat Ben Sulayem voor 'terreur' zorgt in de paddock.

F1-paddock bang om iets te zeggen

"Ik moet heel voorzichtig zijn [dat ik geen namen noem], maar de feedback die ik krijg, is dat ik dingen zeg die zij niet durven te zeggen", legde Mayer uit tegenover The Race. "Ik verwijs niet naar een specifiek persoon, maar de paddock zegt collectief: 'Hé, bedankt dat je dat zegt. Ik heb namelijk het gevoel dat als ik dat zeg, mijn team in de problemen zit, of wij in de problemen, wat het ook is'. Er hoort absoluut geen spelletjes gespeeld te worden met de deelnemers, als je [als FIA zijnde] zelf de regels bepaalt. Dat hoort gewoon niet."

Personeelsverloop bij FIA schandalig

De Amerikaan legde uit dat hij deze feedback niet alleen vanuit de F1-paddock krijgt, maar ook van de internationale en meer lokale FIA-ledenclubs. "Het is interessant; ik heb die uitdrukking 'terreurbewind' over Mohammed gebruikt, en in geen enkel democratisch systeem ter wereld zou het zo moeten zijn dat mensen bang zijn om zich uit te spreken. Maar dat zijn ze wel...", vervolgde Mayer. Ben Sulayem heeft de beschuldiging dat hij regeert met 'terreur' verworpen, maar zijn tegenhanger in de race om het FIA-presidentschap blijft bij zijn woorden. "Absoluut. Als je kijkt naar de manier waarop het personeel wordt aangestuurd - personeel komt, personeel gaat. Ik raad je aan om op LinkedIn te kijken, want er zijn overal vacatures. Het is een aantoonbaar feit dat het personeelsverloop momenteel echt schandalig is, en dat komt doordat het een heel lastige werkomgeving is."

