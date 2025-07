Max Verstappen erkent dat hij onder de indruk is van Laurent Mekies, die daags na de Grand Prix van Groot-Brittannië werd aangesteld als vervanger van de ontslagen Christian Horner. De Fransman heeft een technische achtergrond en Verstappen legt in gesprek met De Telegraaf uit dat hij het werken met Mekies als zeer prettig ervaart.

Horner kreeg daags na de race in Silverstone te horen dat hij zijn functie moest neerleggen. De Engelsman was niet alleen teambaas van Red Bull Racing, maar ook verantwoordelijk voor de technology campus, het Powertrains-project en de marketing. Daarnaast was hij CEO van het bedrijf. Mekies zal zich, zo vertelde Helmut Marko, meer gaan richten op de race-activiteiten. De overige verantwoordelijkheden zullen door anderen worden ingevuld.

Mekies stelt de juiste vragen

Charles Leclerc liet eerder al weten tijdens de persconferentie in Hongarije dat hij bij Ferrari prettig samenwerkte met Mekies. De Monegask verwees daarbij naar het feit dat de Fransman uitstekend aanvoelt wat een coureur denkt en voelt. Verstappen beaamt dat in gesprek met het medium: "Het is nog vroeg, maar ik vind het werken met Laurent heel prettig. Hij is zeer gemotiveerd, stelt continu de juiste vragen aan mij en aan het team. Dat is mooi om te zien."

Impact Mekies over een aantal jaren zichtbaar

De impact van een nieuwe teambaas laat zich doorgaans pas na enkele seizoenen echt zien, en ook Verstappen benadrukt dat er op korte termijn geen wonderen verwacht mogen worden. Wel is volgens hem de eerste stap het herstellen van de harmonie binnen het team en dat lijkt nu weer het geval: "Het wordt misschien moeilijk om daar dit jaar al de voordelen van op te merken, maar ik hoop dat we de komende jaren zeker zijn invloed gaan zien."

