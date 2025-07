Volgens Charles Leclerc heeft Red Bull Racing er goed aan gedaan Laurent Mekies aan te stellen als teambaas. De Monegask werkte tijdens de Ferrari-jaren van Mekies veelvuldig met de Fransman samen en stelt dat hij precies begrijpt wat een coureur doormaakt.

Mekies is door Red Bull naar voren geschoven als vervanger van Christian Horner. Van de Fransman wordt verwacht dat hij Red Bull weer op titelkoers brengt, zij het op een andere manier dan Horner. Mekies heeft een lange loopbaan als engineer in de koningsklasse achter de rug. Ook werkte hij in het verleden voor de FIA. Tot en met 2023 was hij de plaatsvervangend teambaas bij Ferrari, voordat hij zich aansloot bij de Racing Bulls.

Mekies snapt coureurs

Met Mekies aan het roer kiest Red Bull opnieuw voor een technische man, net zoals James Vowles bij Williams en Andrea Stella bij McLaren. Leclerc legt tijdens de persconferentie in Hongarije uit dat Red Bull er goed aan heeft gedaan de Fransman promotie te geven: "Toen ik met hem werkte, was hij nog geen teambaas. Ik denk dat hij de coureurs heel goed begreep. Ik hoefde niet veel te zeggen om hem duidelijk te maken hoe ik me voelde. Ik ben erg blij voor hem", aldus Leclerc.

We think Charles likes it here 📍 Hungaroring, Budapest pic.twitter.com/2vjEByrz9h — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 31, 2025

