Max Verstappen kan het met een hoop coureurs goed vinden en één van die heren is Gabriel Bortoleto, de Sauber-coureur die sinds dit seizoen actief is in de koningsklasse. Het tweetal had een behoorlijk leuk momentje samen tijdens de drivers parade in België en de Braziliaan vertelt erover.

Verstappen en Bortoleto lijken het goed met elkaar te kunnen vinden. Het tweetal rijdt regelmatig online simraces tegen elkaar, iets waar ze het eerder ook al in de media over hadden. "Het ligt eraan. Wanneer we samen rijden, begon ik hem te verslaan. Vervolgens gaat hij de hele set-up veranderen om het lastig te maken. Vervolgens ben ik uren bezig om zijn rondetijd te verbeteren. Vervolgens gaat hij tegen iedereen zeggen dat hij mij verslagen heeft en het twee uur duurde om hem te verslaan", zo grapte Bortoleto ooit. Duidelijk is dat ze wel prima door één deur kunnen.

Ook in België zochten de twee coureurs elkaar weer op tijdens de drivers parade. De camera's vingen op dat het tweetal veel lol had en Verstappen hard moest lachen om iets dat de Braziliaan hem liet zien. In Hongarije wordt de rookie ernaar gevraagd door Viaplay: "Het was een grappige video die ik naar Max had gestuurd", zo vertelt de Zuid-Amerikaan. Als er wordt aangedrongen om meer te vertellen over de inhoud, wil Bortoleto niet verdergaan: "Nee, dat is moeilijk om uit te leggen. Hij weet het, maar het is heel grappig. Daarom moesten we zo lachen." Bortoleto wordt erop geattendeerd dat ook Esteban Ocon, Liam Lawsom, Oliver Bearman en Fernando Alonso inhaakten: "Ja, het is onmogelijk om niet grappig te vinden."

