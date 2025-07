Marko onthult waarom Verstappen besloot bij Red Bull te blijven: "Wolff gooide daarin olie op het vuur"

Helmut Marko vertelt zich geen zorgen te hebben gemaakt over een eventueel vertrek van Max Verstappen bij Red Bull Racing, omdat het "zinloos" zou zijn om voor volgend seizoen van team te wisselen.

Max Verstappen werd de afgelopen maanden sterk in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes. Het kamp van de Nederlander voerde serieuze gesprekken met de Duitse grootmacht, vanwege de tegenvallende performance van Red Bull Racing het afgelopen jaar. Inmiddels is echter bekend dat de viervoudig wereldkampioen volgend seizoen 'gewoon' voor Red Bull Racing uit zal komen. Volgens sommigen omdat de ontsnappingsclausule van Verstappen niet meer actief is, maar volgens Red Bull-topman Helmut Marko heeft het besluit van de Limburger een hele andere reden.

Olie op het vuur

In gesprek met Kronen Zeitung wordt Marko gevraagd naar alle speculatie van de afgelopen maanden: "Dat was de afgelopen periode behoorlijk vervelend", klinkt het. "Boven alles, dacht iedereen beter te weten hoe de ontsnappingsclausule eruit zag dan wijzelf. En Toto [Wolff, teambaas Mercedes] gooide wat olie op het vuur. Maar voor mij was het altijd duidelijk, want het zou zinloos zijn voor Max om in 2026 van team te veranderen."

Een blanco vel in 2026

Marko vervolgt: "Volgend jaar is een blanco vel: niemand weet wie de beste motor of het beste chassis zal hebben. Er zijn allerlei factoren die mis kunnen gaan. Als ik Max was, zou ik ook eerst dat afwachten en dan een beslissing nemen." Of hij denkt dat de speculatie over de toekomst van Verstappen volgend jaar verdergaat? "Ik hoop het niet, want we gaan ervanuit dat we volgend jaar weer vooraan staan met Max."

