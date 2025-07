Lewis Hamilton heeft de lachers op zijn hand gekregen op social media met een reactie op X, op een fan die de breaking news-template van de Formule 1 gebruikte voor een post.

Mening Formule 1-fan zal het herkennen: het moment dat je de breaking news-template van het officiële account van de sport op social media ziet verschijnen. Ook Lewis Hamilton is er bekend mee, zo blijkt. Als een fan een post plaatst met die template en de tekst 'hij heeft niets gedaan, ik wil gewoon dat jullie naar hem kijken' reageert de zevenvoudig wereldkampioen: "Ik maakte me even zorgen." En dat zorgt voor een hoop lachende reactie, want ook veel fans van de Brit maakten zich even heel druk toen ze de post voorbij zagen komen.

Our breaking news graphics stop everyone in their tracks 😂#F1 #Formula1 pic.twitter.com/6yl47YqHrC — Formula 1 (@F1) July 30, 2025

